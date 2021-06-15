加州迎接重開 8項須知要注意

加州15日全面重開，大部分場所與活動的防疫規定都解除。（Getty Images）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）上周簽署行政命令終止加州居家令（stay-at-home order）及其各項修正案，這項行政命令於15日正式生效。不過，紐森表示，他不會終止加州緊急狀態令，以保有他在未來更改或暫停加州法律的權力。

加州15日也將解除顏色分級重開系統，無論感染率高低，各縣都可同步重開。

以下為加州重開的各項須知：

顧客容量

從15日起，商店不再受顧客容量或社交距離限制。不過，各縣市仍有權制定比加州更嚴格的衛生規定。

口罩 要求

已完成疫苗 接種的民眾在大部分區域可停止佩戴口罩，例如超市、健身房、酒吧、電影院和教堂，但在特定區域仍必須繼續佩戴口罩，包括醫院、大眾運輸系統、K到12年級學校、監獄和遊民收容所。未接種疫苗者在任何室內場所仍必須佩戴口罩。

職場規定

加州職場安全與衛生局（CAL/OSHA）標準委員會17日將針對現行的職場防疫規定進行檢討修改。紐森表示，由於行政法一般需經過十天的審查期才能獲得通過，即最快也要等到28日才能實施，但他計畫在審查期結束前就採取行政措施讓新法生效。CAL/OSHA正在考慮允許已完成疫苗接種的勞工在職場免戴口罩。

聚會活動

加州建議，人數超過5000人的大型室內活動，或人數超過1萬人的大型戶外活動，主辦單位可以規定只有出示疫苗接種證明或陰性檢測結果的人才能參加，但這不是強制規定。適用範圍包括10月1日前舉行的大型會議、演唱會、體育賽事等活動。加州衛生廳表示，會在9月1日重新對指南進行評估，以決定是否有延長期限的必要。

宗教場所

宗教場所15日起不再受限於人數容量和社交距離的規定，大型宗教活動可要求參加者出示疫苗接種證明或陰性檢測結果。

大眾運輸

所有大眾運輸系統和航空班機乘客仍須佩戴口罩到9月，部分地方大眾運輸系統，如阿拉米達縣交通局（ AC Transit），將繼續實施3呎社交距離規定。

主題樂園

加州主題樂園可重新恢復正常入園遊客人數，並可重新允許外州遊客進入，但是每個主題樂園的防疫規定不盡相同，前往遊園之前最好先查明。

酒吧餐廳

除了不再有顧客容量和社交距離的限制，加州酒吧和餐廳也不需再提供一次性餐具和單獨調味包。已完成疫苗接種者可不戴口罩，但未接種疫苗者則必須繼續佩戴口罩。