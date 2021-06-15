舊金山高危職場員工 須接種疫苗

舊金山計畫要求高危職場員工接種疫苗，對大型室內活動實施更嚴格規定。 (美聯社)

舊金山 11日發布新衛生命令，要求醫院、專業療養院、長照機構、庇護所與監獄等高危險職場員工，提供新冠疫苗 證明，並且對有超過5000人參加室內活動安全規範，有更嚴格要求。

加州將於15日解封，舊金山與加州有關疫情安全規則大致保持一致，但有部分例外。舊金山市衛生官員斐利浦(Susan Philip)表示，希望保護最易受到新冠病毒感染的弱勢族群，因為若在這些機構內工作人員沒有接種疫苗，將可能造成破壞性影響。

新衛生命令規定，要求在高風險機構的工作人員必須接種疫苗，或出示臨床院所提供可醫療豁免信函。舊金山也允許簽署因宗教或其他個人信仰反對疫苗的申請例外表格。這些被豁免未接種疫苗者，將必須每周接受新冠疫苗檢測。於此同時，衛生部門正專注進行針對這些機構員工的教育外展工作，期望能提高疫苗接種率。斐利浦表示，希望受到新衛生命令影響的人數不多。

在舊金山新衛生命令之下，業主不再需要強制執行社交距離、遞交安全計畫給市府或鼓勵辦公室員工遠距工作。已接種疫苗者不再需要在大部分室內環境配戴口罩 。州府尚未確認工作場合的口罩規範。

舊金山有一範圍規定比加州更嚴格，就是在所謂人數超過5000人的大型室內活動(mega events indoors)的口罩配戴規定。加州允許與會者自我證明已接種疫苗，本質上是一種榮譽制度。但是，舊金山則較為嚴格。大型運動賽事、音樂會和會議籌辦發起單位將有兩種選擇：若他們採用自我證明措施，所有與會者將必須配戴口罩。若他們確認所有與會者都已接種疫苗或新冠病毒檢測陰性，已接種疫苗者可取下口罩。

斐利浦表示，疫情正持續活躍，全世界許多地方仍疫情肆虐。由於疫情還在全球蔓延，身為國際化城市的舊金山，相關規定必須更加嚴格。室外活動則不受新規定限制。