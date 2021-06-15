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反對刪舊金山屋崙警局經費 市長薛麗比槓市議員

編譯組／屋崙14日電
勵琪等市議員提案削減1480萬經費用於資助防止暴力和社會服務。(本報檔案照)
勵琪等市議員提案削減1480萬經費用於資助防止暴力和社會服務。(本報檔案照)

幾名屋崙市議會成員14日提議從屋崙警察局削減約1840萬元經費，用於資助預防暴力和社會服務，並討論如何在保護城市安全的同時，解決部分社區對更多服務的需求。

今年5月，市長薛麗比(Libby Schaaf) 提出預算案，向屋崙警察局撥款7億元。這意味著市議會的提案將從這筆預算總數中削減約2.6%。與市議會去年夏天表示計畫從該部門削減的50% 相比，削減幅度大幅下降。

市議會議長勵琪(Nikki Bas)表示，以較小幅度削減警察預算的決定，是經過深思熟慮的。因為需要建立正確的系統和計畫來取代某些警察活動。

勵琪說，用這筆預算所做的事情，表明市議會致力於實現屋崙公共安全系統轉型的目標。

儘管如此，薛麗比的辦公室仍批評，市議會擬議的削減公共安全措施，是在槍支暴力不斷上升的情況下對城市安全的威脅。

勵琪與另外三名市議員組成的預算團隊共同製定修正案。市議會全體成員將在17日的會議上討論擬議的修正案。

勵琪在14日記者會上討論了對薛麗比38.5億元兩年預算提案中的公共安全修正案和其他擬議修正。她表示，這些修正案將通過建造經濟適用房、更好地維護公園、為100個遊民營地提供衛生服務以及增加暴力預防部的資金，來「對社區進行深入投資」。

但是市長薛麗比對提案有不同看法。

市長發言人伯頓 (Justin Berton) 說：「屋崙人需要知道，這項預算提案將嚴重削弱911的響應能力」，因為裁減警力， 「周日晚上在東屋崙，100通911電話無人接聽。每個屋崙人都應該在危機時刻得到可靠的回應」。

公眾對警察經費的看法不一。屋崙市在12月至1月期間對1862名隨機選擇的居民調查發現，78%的受訪者他們希望有相同或更多的警察在社區巡邏並接聽911電話。但近60%的受訪者支持將警察從非暴力情況和心理健康服務中撤出。

屋崙警察協會主席多恩藍(Barry Donelan) 質疑，被削弱的警隊如何能夠應對暴力犯罪?

屋崙 警察 預算

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