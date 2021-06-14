學者：疫後通脹是曇花一現，最多持續2年

勞工部公布的5月消費者物價指數(CPI)，較去年5月上漲5%，漲幅為2008年經濟衰退以來最大。圖為華人在超市購物。（記者劉先進 ／攝影）

聯邦勞工部公布的5月消費者物價指數 (CPI)，較去年5月上漲5%，漲幅為2008年經濟衰退以來最大，超過經濟學者預期的4.7%。全美經歷汽油上漲、房價飆升，就連買新車都要加錢競價。目前，有關通貨膨脹 的擔憂頗多。但柏克萊加大一些經濟學家在學校官網撰文說，隨著美國 經濟重啟，一定程度的通貨膨脹是不可避免的，但通脹可能是溫和且曇花一現。隨著經濟的穩定，幾乎肯定會消失。

柏加大經濟學教授奧布斯特菲爾德認為，雖然5月份的消費者物價指數將通貨膨脹率定為5%，但另一個衡量標準，消費者價格指數中位數，在5月和4月只有2.1%。數字表明，通脹壓力是溫和的。（取自柏加大官網）

柏加大經濟學教授、國際貨幣基金組織前首席經濟學家奧布斯特菲爾德（Maurice Obstfeld）認為，通貨膨脹率為5%、6%，也許更高。但幾年後的膨脹率不太可能超過3%。他列舉了一個更具技術性的因素。雖然5月份的消費者物價指數將通貨膨脹率定為5%。但另一個衡量標準，即消費者價格指數中位數（median CPI），在5月和4月只有2.1%。經濟學家認為此標準是衡量未來通貨膨脹的一個更準確的信號。

這些數字表明，通脹壓力是溫和的。然而，其他動態前所未有，反映了經濟中更深層次的變化，這些變化可能隨著疫情的發生而加速。

柏加大經濟學家戈羅德尼琴科（Yuriy Gorodnichenko）說，通貨膨脹是讓人害怕的事情。當出現一些通貨膨脹時，意味著經濟在復蘇。這很好，是一個健康的標誌。這並不意味著美國會回到1970年代（高速膨脹時代）。

柏加大經濟學家認為，通貨膨脹預測本身是不確定的，如今的較高物價可能是一個曇花一現，最多持續一到兩年。新的通貨膨脹數字大約是過去十年年通貨膨脹率的兩倍。但遠遠低於20世紀70年代平均每年7.9%的通貨膨脹率。1980年通脹率達到高峰，接近14%。

那次通貨膨脹對美國經濟造成深刻而長期的損害。數以千萬計的美國人的收入和儲蓄的價值被急劇侵蝕。企業面臨著價格上漲和廣泛的不確定性，這使得他們很難為供應和勞動力的成本做預算。失業率上升。且多年一直居高不下。

奧布斯特菲爾德說，聯準會(Fed)將面臨一個關鍵的挑戰：隨著經濟恢復活力，允許價格上漲，但隨後小心翼翼地提高利率，以冷卻經濟，並在經濟變得更強大時減緩通脹。這一努力的成功，也可能決定美國人是否開始預期持續的更高通脹。通常要經過一段長時間的高通脹，消費者預期才會開始轉變。

在美國經濟學家中，對於聯準會是否能夠對其干預措施進行足夠的微調，以減緩通貨膨脹而不導致經濟衰退，存在激烈的辯論。在柏加大，經濟學家們傾向於認為這是有可能的。

曾任財政部助理副部長的經濟學教授德隆（J.Bradford DeLong）預計，隨著疫情的消退，任何溫和的通貨膨脹都將曇花一現，然後趨於穩定。但這是將在未來18個月或兩年內決定的事情。在試圖讓經濟重新開放並儘快恢復充分就業的末期，將是一個複雜、不確定和混亂的過程。