柏克萊12歲少女 1天縱火4起 被警逮捕

柏克萊警局表示，已逮捕涉嫌在柏克萊山四次縱火的12歲未成年少女。四起火災均很快撲滅，沒有人因此受重傷。圖為火災當天圖片。（取自KTVU電視台記者Henry Lee推特）

柏克萊 警局表示，已經逮捕涉嫌在柏克萊山四次縱火的12歲未成年少女。四起火災均很快撲滅，沒有人因此受重傷。

警局的聲明說，11日，緊急救援人員處理了柏克萊山Cedar街夾La Vereda 路附近地區的四起獨立火災。上午10時22分，救援人員對La Vereda路1600街區的小型草地火災作出反應，鄰居們將其撲滅。

下午2時，Cedar Path（La Loma Avenue和La Vereda Road之間的小路）一帶的草叢又發生了火災。 在處理這次火災時，急救人員得知La Vereda Road 1600街區有另一起幹樹葉火災。 晚上7時28分，緊急救援人員對Cedar街2700街區的一處建築火災作出反應。

經過進一步調查，急救人員確定嫌疑人是一名12歲的女孩，隨後將其逮捕。警局表示，在溫暖的月份，在這個火災風險增加的時期，大家都必須對火災的危險性保持警惕。 由於鄰居們的快速行動和報告，火災得以撲滅，並在後來逮捕了一名嫌疑人。「我們很慶倖，沒有人因火災而嚴重受傷。」

柏克萊山是山火 重災區。1991年10月，山火肆虐東灣的柏克萊山和屋崙 山，導致25人死，150人傷，燒毀3280棟民居和公寓。