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屋崙華埠5月24日槍擊命案 警疑幫派糾紛

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，5月24日發生在華埠的槍擊謀殺案，懷疑是幫派之間的糾紛事件。（市民Helen供圖）
屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，5月24日發生在華埠的槍擊謀殺案，懷疑是幫派之間的糾紛事件。（市民Helen供圖）

屋崙華埠聯絡警員符美（Mae Phu）表示，5月24日發生在華埠的槍擊謀殺案，懷疑是幫派之間的糾紛事件。

5月24日下午2時12分，在華埠8街400號街區，數名嫌犯攜帶大功率來福槍（rifle）和手槍，向一輛白色Honda Accord車瘋狂射擊22發子彈，車上的受害者、22歲的舊金山居民考索恩（Christopher Cawthorne）連中多彈後身亡，兇手開槍後駕車逃跑。其中一顆子彈，甚至擊中附近理髮店。員工阿輝馬上拉著兩個顧客，跑到店鋪內的洗手間附近躲避。

5月24日的華埠槍擊謀殺案，子彈擊中附近華人理髮店。（記者劉先進／攝影）
5月24日的華埠槍擊謀殺案，子彈擊中附近華人理髮店。（記者劉先進／攝影）

案件震動華埠。之前就有華人猜測是幫派仇殺。因為附近有大麻銷售黑點。符美表示，案件雖然還在調查中，但已經排除針對亞裔的暴力犯罪，案件也和華埠沒有關係。懷疑是不同幫派之間的槍擊事件。針對的是某個特定的人，只是剛好發生在華埠範圍，並非隨機槍擊案件。

符美還介紹，4月1日到4月30日期間，華埠發生17起罪案。其中，有2起搶劫，3起嚴重攻擊事件，1起縱火，5起汽車盜竊，5起商業盜竊，1起住宅盜竊。這其中，4月3日， 在Webster街600街區的救世軍舊貨商店和捐贈中心，發生一起襲擊事件。嫌犯未經許可，推走滿滿一購物車衣物。員工試圖阻止，嫌犯用炒菜鍋打人。

根據警方統計的3月華埠罪案數據，共有16起罪案，包括搶劫、嚴重攻擊、縱火、盜竊等。兩個月的罪案數據基本持平。

符美表示，靠近華埠的14街和Broadway交叉口，前不久還發生了一起仇恨犯罪，受害者並非亞裔。但嫌犯辱罵並非亞裔的受害者，還吐口水。警方正在調查中，他也鼓勵民眾，如遇到仇恨犯罪，可以及時報告，警方將有專人處理。

華埠 亞裔 幫派

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