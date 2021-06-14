前屋崙大學體育主任孔亞 接任聖荷西州大任體育主任

聖荷西州大任命前屋崙大學 (Oakland University) 體育主任孔亞 (Jeffrey Konya) 為聖荷西州大新任體育主任。(聖荷西州大官網)

聖荷西 州大日昨宣布，前屋崙 大學 (Oakland University) 的體育主任孔亞 (Jeffrey Konya) 為聖荷西州大的新任體育主任。孔亞將面臨帶領聖荷西州大走出性猥褻醜聞的陰影。

聖荷西前體育主任屠以德 (Marie Tuite) 約一個月前被降為學校籌款專員。屠以德的管理方式，以及處理訓練員非禮觸摸女運動員的方式面臨員工投書指控，甚至法律控訴。

聖荷西州大女子游泳與跳水教練霍普金斯 (Sage Hopkins) 日前致函指責學校領導，特別是體育主任屠以德長年來無視於他苦心阻止訓練員蕭渥 (Scott Shaw) 過於親近女運動員。霍普金斯並且指責學校領導不但不理睬他的用心，反而對他報復攻擊。

全案經由今日美國 (USA Today) 揭發後，引起聯邦調查局與司法部民權小組的注意，也引起10名女運動員與曾在聖荷西州大工作過的員工提出法律控訴。霍普金斯於一個多月前提出報復舉報人 (whistleblower retaliation) 的控訴案。

舉報證人證詞與法庭文件顯示，聖荷西州大體育系存在一種「奇特的文化」，即系內員工必須對體育系主任屠以德效忠。屠以德過去曾是曲棍球與籃球明星，2010年蕭渥案剛告一段落後，被聖荷西州大聘為首席體育訓練員。聖荷西校長帕帕奇安 (Mary Papazian) 2016年到任後，於2017年將屠以德升任為體育系主任。據報導屠以德對待系內下屬不佳。

孔亞現年48歲，曾擔任過貝克斯菲州大 (Cal State Bakersfield)、屋崙大學，以及波斯頓東北大學 (Northeastern University) 的體育主任。他曾兩次當選全國大學體育公會 (NACDA) 的年度體育主任。孔亞曾經是普林斯頓大學的足球隊員。

孔亞也曾經在美國各州大學的體育系服務，包括南達科他州、德州的聖安東尼奧市等。

聖荷西州大校長帕帕奇安說，孔亞經驗豐富，將全力協助學生成功達成學習目標，同時塑造一個平等包容的校園文化，讓聖荷西州大體育系成為一個卓越且創新的科系。