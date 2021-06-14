我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

解封…商家盼生意回籠 民眾想出遊

記者李榮／灣區報導
隨著逐漸邁向開放，航空需求也漸漸復甦。（記者李榮／攝影）
隨著逐漸邁向開放，航空需求也漸漸復甦。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國爆發一年多，終於在疫苗的幫助之下，逐漸露出曙光，加州計畫在６月15日解封。聖他克拉拉縣府估計，解封後日常生活將幾乎回復到疫情之前，餐廳、商場、電影院和大多數的場所（不包括學校，醫療場所和一些公共環境）將重新開啟，而民眾與商家也都引頸企盼，準備旅遊的人更發現價錢已經全面上漲。

聖縣指出，解封後多數場所不會有人流量的限制，也不要求保持社交間距。然而，如果民眾想繼續戴口罩也沒問題，尤其是在沒有打疫苗的孩子和不能打疫苗的人旁邊時。縣府提醒，居民應繼續遵從州政府的口罩令以及加州和中央疾病管制中心（CDC）的指引。

對於大型活動，縣府指出，大型活動將有公共衛生措施方面的規定，包括室內超過5000人及室外超過1萬人的活動，例如像音樂會、體育賽事、節慶和會議，會有一定的要求。畢竟，大型活動吸引世界各地前來參加的民眾，且通常聚集在一起，有著極高傳播新冠病毒的風險，因此參與者將被要求出示疫苗接種或新冠檢測陰性證明才能參加室內的大型活動。

對於即將到來的開放，在南灣投資飲料店的Adam Chen指出，疫情以來最大的問題，是很多民眾不是已經長期習慣待在家中、就是暫時或永久的離開了灣區，他知道許多店家的生意都大不如前。雖然確實有些店家生意不錯，不過自己投資的飲料店生意就很差，「出來活動的人少了，我們生意真的不好做！」現在迎向開放，希望能快速回到往日的情況。

華人林智婷則說，新冠肺炎一整年幾乎都在家，幾乎是悶壞了，現在重新開放，準備要安排出遊、旅行。不過最近幾個禮拜查價發現，光是機票的價格就已經回到過去高價、甚至創下新高價的情況，而且還不一定好買，一些班機特價機票都「sold out」，「我朋友上周搭飛機去南加，也是全機客滿。」

疫苗 疫情 加州

上一則

前屋崙大學體育主任孔亞 接任聖荷西州大任體育主任

下一則

柏克萊12歲少女 涉嫌縱火4起被逮

延伸閱讀

封鎖一年 加州15日首次全面重啟 店東：我們要顧客

封鎖一年 加州15日首次全面重啟 店東：我們要顧客
紐約市17郵遞區 最近一周新冠確診零新增

紐約市17郵遞區 最近一周新冠確診零新增
蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效

蘋果在美門市傳將准已接種疫苗者可不戴口罩 15日生效
湯姆克魯斯壓力山大 力拚「不可能的任務7」盡早殺青

湯姆克魯斯壓力山大 力拚「不可能的任務7」盡早殺青
他精算從台灣飛美國打疫苗花費 網驚呼：17天很划算

他精算從台灣飛美國打疫苗花費 網驚呼：17天很划算

熱門新聞

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打