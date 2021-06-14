解封…商家盼生意回籠 民眾想出遊

隨著逐漸邁向開放，航空需求也漸漸復甦。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 在美國爆發一年多，終於在疫苗 的幫助之下，逐漸露出曙光，加州 計畫在６月15日解封。聖他克拉拉縣府估計，解封後日常生活將幾乎回復到疫情之前，餐廳、商場、電影院和大多數的場所（不包括學校，醫療場所和一些公共環境）將重新開啟，而民眾與商家也都引頸企盼，準備旅遊的人更發現價錢已經全面上漲。

聖縣指出，解封後多數場所不會有人流量的限制，也不要求保持社交間距。然而，如果民眾想繼續戴口罩也沒問題，尤其是在沒有打疫苗的孩子和不能打疫苗的人旁邊時。縣府提醒，居民應繼續遵從州政府的口罩令以及加州和中央疾病管制中心（CDC）的指引。

對於大型活動，縣府指出，大型活動將有公共衛生措施方面的規定，包括室內超過5000人及室外超過1萬人的活動，例如像音樂會、體育賽事、節慶和會議，會有一定的要求。畢竟，大型活動吸引世界各地前來參加的民眾，且通常聚集在一起，有著極高傳播新冠病毒的風險，因此參與者將被要求出示疫苗接種或新冠檢測陰性證明才能參加室內的大型活動。

對於即將到來的開放，在南灣投資飲料店的Adam Chen指出，疫情以來最大的問題，是很多民眾不是已經長期習慣待在家中、就是暫時或永久的離開了灣區，他知道許多店家的生意都大不如前。雖然確實有些店家生意不錯，不過自己投資的飲料店生意就很差，「出來活動的人少了，我們生意真的不好做！」現在迎向開放，希望能快速回到往日的情況。

華人林智婷則說，新冠肺炎一整年幾乎都在家，幾乎是悶壞了，現在重新開放，準備要安排出遊、旅行。不過最近幾個禮拜查價發現，光是機票的價格就已經回到過去高價、甚至創下新高價的情況，而且還不一定好買，一些班機特價機票都「sold out」，「我朋友上周搭飛機去南加，也是全機客滿。」