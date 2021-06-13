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議員戒酒風波擴大 金山市政廳爆霸凌文化？

記者李晗 / 舊金山報導
佩斯金接受戒酒治療的事件擴大，引起政界開始檢討霸凌文化。（本報檔案照片）
佩斯金接受戒酒治療的事件擴大，引起政界開始檢討霸凌文化。（本報檔案照片）

舊金山華埠市議員接受戒酒治療一事，風波持續擴大。眾多市議員、市府局級官員也都相繼開腔表態，講述舊金山市政廳內似乎存在已久的「霸凌」（bullying）文化。

紀事報最新一篇專欄文章中引述了多位政界中人，談及市府官場內，民選官員霸凌市府職員（staff）的文化，以及為何官員們一直對這種霸凌文化保持沉默，讓這個問題一直沒有引起關注。

華埠市議員佩斯金（Aaron Peskin）周四時宣佈接受戒酒治療，導火索就是他在周二的議會上，被指言行過激指罵公園局長。佩斯金也沒有直接回應自己當時是否喝了酒。

事件隨即擴大，市政廳內部也開始檢討這樣的霸凌文化。在本地政府體系中，行政官員、部門職員經常要向民選的市議員代表匯報工作，提供數據以及接受質詢、詰問。

紀事報引述了市議員盧凱莉（Hilary Ronen）的說法。她說，自己也對於佩斯金在議會上的行為感到「不適」（uncomfortable），但是不知道能做什麼。她自己私底下也和佩斯金直接說過，希望他接受治療，因為他的行為已經影響到了自己和議會同事。

另一位市議員孟達文也說，自己對於佩斯金以及其他一些市議會議員的行為「感到不適」，暗指除了佩斯金之外，還有其他的議員也是市政廳霸凌文化的助推之手。但是至於其他的這些市議員還有誰，孟達文則未有點名。

文章也指出，市長布里德（London Breed）吼罵（yell）市府職員的事情同樣為人熟知。布里德直到本周三才正式開腔，告訴市府行政官員如果感受到市議會的霸凌的話，可以離場不作報告。

市府交通局長譚姆林（Jeffery Tumlin）、環保局長拉斐爾（Debbie Raphael）也都表態，講述有職員因為害怕被市議員霸凌而不敢去議會匯報工作，或者是有一些非常優秀的女性職員因為市府的霸凌文化而被迫離職。

霸凌 華埠 舊金山

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