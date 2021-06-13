我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

CDC：大眾運輸戶外區域 可不戴口罩

又見疫苗抽獎詐騙竊取個資 加州官員：小心上當

編譯組／灣區12日電
加州州府提醒民眾，小心疫苗彩券詐欺。圖為紐森宣布接種疫苗中獎者。（美聯社）
加州州府提醒民眾，小心疫苗彩券詐欺。圖為紐森宣布接種疫苗中獎者。（美聯社）

加州11日又出現15名接種疫苗中獎者。由於所有接種新冠疫苗民眾皆自動得到抽獎機會，加州的疫苗中獎活動 (Vax For the Win) 參與者高達數百萬，許多騙子也藉此機會，利用民眾期待得獎的心理，騙取他們的身份資料。

加州將於下周二抽出總獎金高達150萬元的接種疫苗中獎名單。獎金從5萬元到100萬元不等。許多加州人都盼望收到得獎通知，可是州府官員提醒民眾小心防騙，因為目前出現許多假冒通知。

加州公共衛生署官員指出，州府最近收到許多疫苗獎金的假冒通知報告，這些假冒通知主要目的顯然是想騙取民眾的重要身份資料。

加州莫德斯度市 (Modesto)居民史凱龍 (Roman Scanlon) 從他的臉書上收到中獎通知。他說，臉書上的訊息稱他將得到5萬元獎金，這是加州州長的禮物，並要求他送上個人身份資料。

史凱龍說，收到這種好消息當然很興奮，並不會馬上冷靜考慮不合理的地方。他說，當他發現得獎通知時，興高采烈，還準備買新車，可是等到冷靜下來，就覺得有些不妙，因為通知內容不太對勁。他的臉書通知上甚至出現郵局的網頁連線。

加州州府通知民眾注意疫苗中獎通知重要細節如下：

• 沒有特別的加入「疫苗中獎」的方式。

• 所有完全接種新冠疫苗的民眾皆自動加入疫苗獎彩券抽獎活動。

• 中獎者可拒絕領取獎金，或者要求維持匿名。

• 中獎者隱私將能得到保護。

• 只有加州公共衛生署 (the California Department of Public Health) 知曉中獎者身份。

• 加州公共衛生署將以CA CDPH 名義或簡訊證號打電話或發簡訊給中獎者。或者由衛生署專員親自上門通知受獎者。

• 中獎者無需繳納任何證明費用。

• 中獎者無需通報銀行相關資訊。

• 加州公共衛生署將電郵中獎者加州政府得獎通知表格。

• 由加州主計處開發支票，寄給中獎者。

民眾如懷疑疫苗彩券騙局，可電郵[email protected] 給加州公共衛生署，或打電話給「疫苗中獎」熱線 1-833-993-3873。

加州 疫苗 臉書

上一則

金山接種達8成 醫界：已達群體免疫待全面重啟

下一則

金山市議員戒酒風波擴大 市政廳爆霸凌文化？

延伸閱讀

鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團

鎖定台灣人 美華業者安排疫苗旅行團
CDC數據：全美64%成人至少接種一劑疫苗

CDC數據：全美64%成人至少接種一劑疫苗
加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了

加州第二大水庫 奧洛維爾湖快見底了
復星醫藥：台灣民間或官方採購BNT疫苗 都必須透過復星

復星醫藥：台灣民間或官方採購BNT疫苗 都必須透過復星
這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

熱門新聞

臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山劫匪破門行搶 華裔女持雙槍防衛

2021-06-12 17:01
為配合加州下周全面重開，加州職業安全與衛生廳決定再度修改口罩令。（美聯社）

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

2021-06-11 01:17
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

2021-06-11 15:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來

驚險一瞬 麻州男被鯨魚吞進嘴裡 40秒後才被吐出來
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷