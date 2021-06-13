又見疫苗抽獎詐騙竊取個資 加州官員：小心上當

加州州府提醒民眾，小心疫苗彩券詐欺。圖為紐森宣布接種疫苗中獎者。（美聯社）

加州 11日又出現15名接種疫苗 中獎者。由於所有接種新冠疫苗民眾皆自動得到抽獎機會，加州的疫苗中獎活動 (Vax For the Win) 參與者高達數百萬，許多騙子也藉此機會，利用民眾期待得獎的心理，騙取他們的身份資料。

加州將於下周二抽出總獎金高達150萬元的接種疫苗中獎名單。獎金從5萬元到100萬元不等。許多加州人都盼望收到得獎通知，可是州府官員提醒民眾小心防騙，因為目前出現許多假冒通知。

加州公共衛生署官員指出，州府最近收到許多疫苗獎金的假冒通知報告，這些假冒通知主要目的顯然是想騙取民眾的重要身份資料。

加州莫德斯度市 (Modesto)居民史凱龍 (Roman Scanlon) 從他的臉書 上收到中獎通知。他說，臉書上的訊息稱他將得到5萬元獎金，這是加州州長的禮物，並要求他送上個人身份資料。

史凱龍說，收到這種好消息當然很興奮，並不會馬上冷靜考慮不合理的地方。他說，當他發現得獎通知時，興高采烈，還準備買新車，可是等到冷靜下來，就覺得有些不妙，因為通知內容不太對勁。他的臉書通知上甚至出現郵局的網頁連線。

加州州府通知民眾注意疫苗中獎通知重要細節如下：

• 沒有特別的加入「疫苗中獎」的方式。

• 所有完全接種新冠疫苗的民眾皆自動加入疫苗獎彩券抽獎活動。

• 中獎者可拒絕領取獎金，或者要求維持匿名。

• 中獎者隱私將能得到保護。

• 只有加州公共衛生署 (the California Department of Public Health) 知曉中獎者身份。

• 加州公共衛生署將以CA CDPH 名義或簡訊證號打電話或發簡訊給中獎者。或者由衛生署專員親自上門通知受獎者。

• 中獎者無需繳納任何證明費用。

• 中獎者無需通報銀行相關資訊。

• 加州公共衛生署將電郵中獎者加州政府得獎通知表格。

• 由加州主計處開發支票，寄給中獎者。

民眾如懷疑疫苗彩券騙局，可電郵[email protected] 給加州公共衛生署，或打電話給「疫苗中獎」熱線 1-833-993-3873。