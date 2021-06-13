金山接種達8成 醫界：已達群體免疫待全面重啟

全美重啟之後，市府的大型檢測站將會關閉，轉而投放更多資源在社區的小型疫苗站上。（本報檔案照片）

舊金山 合資格的民眾（12歲以上）接種率已經突破八成，有醫界人士認為已達到群體免疫（herd immunity）的標準，可以等待與加州 在周二時候全面重啟。

所謂群體免疫，定義各有不同。有的說法是70%的接種率，有的則更高，需要80%至90%。舊金山衛生局的數字顯示，全市市民（87萬人口）中，至少一針的接種率是72%，完全接種的則是63%。如果只算合資格的民眾（12歲以上，79萬人口），那麼至少一針的接種率是八成，完全接種的比例則是70%。

舊金山也已經成為全美首個主要大城市實現八成合資格市民接種的目標。早前西雅圖和舊金山兩大城市一直在接種率上競爭，西雅圖是率先達到了七成，而舊金山則是提前達到了八成。

達到這個里程碑之後，舊金山也會相應轉換一些資源投放，比如將原本碼頭的大型檢測站關閉，轉而投放更多資源在社區的小型疫苗站上，像是米慎區、灣景區、田德隆、外米慎（Excelsior）等。同時疫情 之後市府成立的疫情指揮中心（CCC），也將會從馬士孔尼會展中心（Moscone Center）中撤出。

6月15日周二時，萬眾期待的加州全面重啟就會到來，屆時口罩令、保持社交距離的要求都會取消。但是多個場合也仍然要求戴口罩，包括公共交通站（包括地鐵、公車、機場等），教學場所（除了室外體育課活動等），醫療場所（醫院、養老院等），州、市政府的拘留中心、懲教所、監獄，以及無家可歸者收容所。