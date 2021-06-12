加州高速鐵路計畫 重獲近10億聯邦經費

加州高速鐵路計畫將重獲近十億元聯邦經費。（美聯社）

加州 州長紐森 辦公室日昨宣布協議，加州將重新獲得9億2900萬元提供給高速鐵路項目的聯邦撥款。這筆經費原本遭前總統川普於2019年取消。在州府與美國交通部官員協商談判之下，現在恢復這筆款項。

紐森對重獲加州高速鐵路聯邦經費，表示讚許。他表示，這筆款項失而復得，證明拜登 總統與副總統賀錦麗認同加州共同願景：「建設潔淨、電氣化交通系統，並將服務後代子孫。」

紐森也補充，這筆經費將創造更多工作機會、推動計畫向前發展，並且儘快促使加州更加速電氣化高速火車運行。

州長辦公室官員指出，經費將用於協助高速鐵路管理局，完成高速火車系統的初始營運部分這個項目正在加州中谷建設110英里沿線建設，在超過35個建築地點、平均有1100名工作人員工作。

川普政府於2019年取消撥款時，加州政府官員曾於當時透露，州府打算放棄最初自舊金山到洛杉磯的高速鐵路計畫，而選擇進行在加州中谷地區的高速鐵路路線。

不過，紐森表示，情況並非如此。他堅定認為，州府官員將尋求資金協助整個高速鐵路項目，有朝一日允許旅客可乘坐子彈火車從舊金山到洛杉磯，行駛時間不超過3小時、速度超過200英里。不過，紐森2019年也曾說，計畫首先將完成自貝克斯菲(Bakersfield)至麥賽德市(Merced)、長達165英里的路段。

加州高速火車項目目標是連接全州的「大型區域」(mega-regions)，為更潔淨環境與保留農業與被保護土地，做出貢獻。紐森表示，感謝拜登-賀錦麗政府與交通部長布塔朱吉的支持合作，讓加州高速鐵路計畫邁向前一大步。