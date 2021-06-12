州與聯邦不同調 加州6•15全面重啟 口罩先別急著丟掉

加州即將重啟，是否佩戴口罩取決疫苗接種情況或身處地點。(美聯社)

加州 將於6月15日達到重要里程碑，全面重啟。但先別急著丟掉口罩 ，即使已接種疫苗 。目前，地方、州與聯邦政府的規定並不同步，對於是否仍須配戴口罩，取決於是否完全接種疫苗、工作地點以及身處室內或室外。

若已完全接種疫苗，是否在任何地方都須配戴口罩？戶外無須戴口罩，但州府規定指出，大部分室內環境都須戴上口罩，除非所處工作地點有不同規則。然而，在巴士、火車、飛機、船艘、計程車、所有共享交通工具，以及機場、巴士站、港口，都須配戴口罩。此外，包括幼稚園-12年級(K-12)學校、兒童照護機構、健康照護機構、監獄、庇護所的所有人，在室內都須戴上口罩。

若尚未完全接種疫苗，是否到每個地方都須戴口罩？在多數公共場合室內地點，包括商店、餐館、劇院、政府辦公室的室內場所，都須佩戴口罩。此外，如同已完全接種疫苗民眾，尚未完全接種疫苗者，也必須在搭乘交通工具，以及學校、兒童照護機構、健康照護機構、監獄與庇護所，配戴口罩。

此外，室外大型活動如音樂會等，與會者被「強烈建議」(strongly recommended)出示完全接種疫苗狀態或陰性檢測結果，但非強制要求。加州衛生部門表示，無法出示接種情況者，應被要求配戴口罩。

戴口罩規定是否將被強制執行？目前尚不清楚。加州衛生福利廳長加利(Dr. Mark Ghaly)表示，企業可採用顧客自覺制度。加州公共衛門部門說明，業主可提供顧客3種配戴口罩選擇：允許民眾出示疫苗接種情況、檢視疫苗接種情況以決定是否應配戴口罩，或是要求所有顧客配戴口罩。

在交通方面，聖谷交通局VTA、聖他克拉拉縣警長交通巡邏隊、相關簽約安全執法團隊，皆不允許沒有配戴口罩者乘坐公共交通工具。VTA發言人柴德里斯（Brandi Childress）表示，當局發出警示並且將提供口罩，但實際發出罰較為少見。捷運BART發言人艾利森(Jim Allison)表示，BART是從教育而非執法角度，實行強制佩戴口罩要求。數據顯示，96%乘客遵守規定，BART警察與車站工作人員也會提供口罩給未戴口罩者配戴。

有關工作場所是否佩戴口罩規定，「加州職業安全與健康標準委員會」(Cal/OSHA)正在制定新標準，在規定通過之前，無論接種疫苗狀態為何，所有工作者都須配戴口罩，除非他們單處一室。委員會將於加州全面重啟後、17日召開會議，新規定預計於28日生效。至於是否為強制規定？目前情況尚不清楚。

聖他克拉拉縣是否有不同的工作場所佩戴口罩規定？聖縣要求雇主確認員工接種疫苗情況。但聖縣公共衛生部門主任柯迪(Dr. Sara Cody)10日聲明表示，計畫審視州府層級指南內容，做出相應決定。