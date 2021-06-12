加州衛生廳長：全面重開 不意味一切回到從前

加利就15日全州重開回應民眾關切。（記者陳程威/翻攝）

加州 即將於6月15日全面重啟。州衛生廳廳長加利（Mark Ghaly）在11日參與無黨派的「加州公共政策研究所」（PPIC）會議時，就加州重開議題回應了民眾關切的一些問題。

加利表示，近在眼前的重開意味著，在過去一年中加州人通過團結一致的努力取得的成就。他表示，之所以將6月15日作為重開的日子，是基於全州疫苗 接種率以及加州的新增新冠住院人數決定的，也考慮到在開放18歲以上居民全面進行疫苗接種的資格之後，給予民眾足夠的疫苗接種時間。同時，州府也希望能夠留有足夠的緩衝時間，讓弱勢社區民眾進行疫苗接種。

目前，已有超過七成的符合接種資格的加州居民接種了至少一劑新冠疫苗，同時全州範圍內新冠新增病例降為每日千人，「這表明疫苗正在起作用。」同時加利表示，在全加州範圍內，目前有千餘人因新冠而正在進行治療。「這也表明我們的醫療體系正在發揮相應的作用。」

加利強調，15日的全面重新開放，並不意味著一切就會回到從前。州以及地方的衛生部門仍將進行新冠病例以及變種病毒 的監測。同時，必須認識到，仍有大量的加州民眾尚未接種疫苗，包括11歲以下的兒童以及其他因為健康狀況而不適宜接種疫苗的人士。同時，由於存在已久的社會系統性的健康不平等，在疫苗接種上，有色人種社區（包括非裔、西語裔以及亞太裔）都受到了不成比例的影響。另外，無家可歸民眾以及擁擠的住房環境，也對經濟弱勢的民眾造成了更加嚴重的健康風險。加利承諾，將會繼續投入資源為困難社區提供疫苗接種服務。

加利表示，儘管新冠疫苗對於現存的所有變種病毒均有效，但由於疫情仍在全球其他國家蔓延，依然存在出現新的對疫苗免疫的變種病毒的風險。

有關疫苗護照問題，加利表示，加州衛生部門不會推動這項政策，一切的決定權都在商家。

加利表示，新的秋季學期學生將會100%回歸校園，進行面對面授課學習。他表示，州衛生廳將繼續與學區以及縣衛生部門展開合作。而州衛生廳也將依據聯邦CDC的相關指引，擬定校園重開的相關衛生措施。「現在可以肯定的是，戶外夏季營隊可以不必佩戴口罩。」加利認為，隨著青少年疫苗的施打，回歸校園將變得更加安全。