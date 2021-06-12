華埠藍天使巡邏隊 金山奧克蘭市府頒榮譽狀

屋崙市府11日嘉獎華埠藍天使義工巡邏隊。（記者劉先進／攝影）

屋崙 (奧克蘭)警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）、市長薛麗比（Libby Schaaf）的特別策畫聯絡員時晨光等，11日代表市長薛麗比和市府，給58名華埠 藍天使巡邏義工頒發榮譽狀，感謝義工們為保護華埠做出的貢獻。巡邏隊隊長鄺偉表示，每一位義工都是社區明星，大家辛勤付出，華埠治安好轉，還能得到市府認可，「值了！」

屋崙華埠商會主席陳錫澎說，義工們是華埠的真正英雄。社區安全，離不開義工的付出，也需要警員執勤、震懾犯罪。警員Michael Chung表示，謝謝義工們幫助巡邏。每一個人都有眼睛和耳朵，聽到什麼、看到什麼，均可以報告警方。警長阿姆斯壯說，感謝義工們的付出。保護華埠安全，需要同心協力，任何機構單打獨鬥都不能實現目標。「很感激義工們站出來，擔當艱難而富有挑戰的角色。有警員和我說過，義工們的表現多麼出色，警員也需要義工們的工作。」

鄺偉表示，從巡邏隊2月6日開始創建，堅持了四個多月，其宗旨始終如一，就是警民攜手，保護華埠。每一次見到警員，大家都互相揮手問好。目前，屋崙華埠治安改善，消費人流增加不少。「每一位義工都是社區明星。義工們能拿到這次榮譽狀，有理由引以為傲。」

鄺偉說，華埠之前治安很糟糕，義工們勇敢的站出來巡邏幫助社區，頗不容易。巡邏隊每一次外出，都是互相照應，眼觀六路、耳聽八方，將安全放在首位。巡邏中，不僅要阻止潛在的偷盜搶劫，還要留意種族主義和仇恨暴力。既要小心開車四處蹓躂的可疑分子，也要當心有人在藥物影響下開車導致的交通事故。隨著巡邏隊不斷壯大，個人在影響團隊，團隊進而影響社區。藍天使義工的資料和報導也在芝加哥、波士頓等地傳播，大家互相影響，傳遞正能量，全球華人社區也紛紛跟進建立義工隊巡邏。

屋崙警長阿姆斯壯代表市府，在11日嘉獎華埠藍天使義工巡邏隊。（記者劉先進／攝影）

鄺偉說，考慮到美國 治安形勢短時間內不能得到改善，巡邏隊很快結束任務估計不現實。「只要社區需要，我們還會站出來。」

義工陶宇恆（Tony Tao）從巡邏隊創立就是元老。因為家庭原因，全家搬到德州休士頓附近的卡蒂（Katy）市，但他巡邏堅持到4月30日。直到5月1日，全家才搬過去。最近得知市府要嘉獎義工，陶宇恆當機立斷，花費630元，購買機票回來。機票不便宜，還要轉機，但他樂在其中，「難得有這麼高的榮耀，一定要回來參加。」

陶宇恆這次的假期是兩周，除了領獎，他還不忘義工職責，準備繼續參加巡邏。「我16歲來美國，就一直在屋崙居住，在屋崙長大。雖然搬到德州，但還是很掛念這邊，希望為家鄉出一份力。這次來，也能過一個有意義的假期。」