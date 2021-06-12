疫情趨緩、犯罪上升 金山犯罪率近疫前水平

舊金山市中心，有受傷的民眾被送上救護車。（本報檔案照片）

隨著疫情 的逐漸好轉，防疫禁令的放寬，舊金山 市民的生活也都漸漸回到疫情前樣子。然而，有傳媒的分析報導指出，舊金山的犯罪率也漸漸開始接近疫情前的水平。

舊金山在疫情期間，屬暴力犯罪 的搶劫和襲擊傷人罪，幾乎都在下降，可能的原因包括大量城市人口遷出，人口的基數減少，且居住在本地的人也減少戶外出行。然而現在，暴力犯罪的水平已幾乎回到了疫情之前（2019年同期）的水平，只是略低於當時的數字。

然而，入室爆竊案則在疫情之中上升。就單看爆竊的案件，2021年5月的水平比疫情前的同期（2019年5月）要高出32%。這個比率聽起來很高，但是已經是疫情之後的較小增幅了，疫情之後的每個月的爆竊案增幅都更高。

加州公共政策研究所（PPIC）的政策總監洛夫斯壯（Magnus Lofstrom）分析，爆竊案的增加可能源自於疫情期間大量人口外遷出城市，因此留下很多空置單位，成為爆竊案的犯罪目標。但是洛夫斯壯也認為，現在就來下定論犯罪率是否會回到原來的水平還為時尚早。

就全加州而言，洛夫斯壯則認為隨著疫情解封，許多的犯罪數字也會回到疫情之前的水平。但是現在很難預計，因為犯罪率與經濟發展不均、人口密度等都有關。