金山劫匪破門行搶 華女持雙槍防衛

許小姐家中的兩把手槍。（許小姐提供）

舊金山 日落區一名華裔 女性，在家中遇到破門而入的劫匪，她立刻回到房間內拿起兩把手槍，準備自我防衛。隨後劫匪逃逸，事件中無人受傷。

舊金山警方表示，爆竊案小組（Burglary Unit）正在調查事件，也呼籲民眾提供線索。

來自香港的許小姐，移民來美已經十多年。案發當天是6月7日周一中午。當時她在房間裡，聽到門外有窸窸窣窣的聲音，然後突然聽到了有人在按門鈴。她隨後走出房間，正好碰到了破門而入的劫匪。她表示，當時她立刻跑回房間，拿起兩把手槍準備自我防衛，同時報警。

劫匪見到有人在家中，就直接逃逸。據悉，這戶日落區的家庭在門口有安裝攝像頭，因此有拍到劫匪在破門而入之前一直徘徊在門口外。許小姐分析劫匪，嫌犯可能是認為屋內沒有人，所以才破門而入。她認為那聲門鈴應該是劫匪在破門時不小心按到。

之所以有兩把手槍，許小姐解釋，是因為自己原本是住在舊金山的三街、灣景區一帶，治安狀況不好，因此自己一直都買了一把小手槍。另一把手槍則是男朋友的。案發當時，男朋友不在家中。

事件也沒有造成嚴重財產損失，只是房屋的門遭到了破壞，需要將整個門都更換。記者在案發現場採訪許小姐的時候，整個白色的門都被拆了放在地上，等待換上一個新的門。

根據警方的描述，日落區Taraval警局分局在當天中午12時左右接報，趕到現場的時候劫匪已經逃逸。警方說，劫匪當時有亮出武器要打劫，許小姐則立刻跑回房間裡。

日落區是華裔的聚居區，近期也連發爆竊案，成為當地居民的極大隱憂，也讓居民們懷疑華裔社區是否成為犯罪目標。

根據警察 局的數字，2021年1月1日至6月6日期間，日落區Taraval警局分局的轄區內，共計發生了275宗爆竊案，而去年同期的數字則是149宗，也就是2021年的爆竊案上升了84.6%。