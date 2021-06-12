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金山謝婆婆案 台裔律師為嫌犯辯護引熱議

編譯組／灣區11日電
舊金山謝婆婆遇襲案公辯律師認為，此案牽扯複雜。(圖截取電視畫面)
舊金山謝婆婆遇襲案公辯律師認為，此案牽扯複雜。(圖截取電視畫面)

舊金山謝婆婆遇襲還擊的事件引起全球熱議。其中，39歲的嫌犯傑金斯（Steven Jenkins）被指有嚴重精神病史。

目前案件已經進入司法程序。為傑金斯辯護的是舊金山公辯律師麥克伯尼（Eric McBurney），麥克伯尼的台裔背景也成為新聞話題。

因為麥克伯尼自己作為亞裔，被質疑為何要為一個被指控對亞裔進行攻擊的人辯護？他日前接受「紐約時報」專訪，說明自己的看法。

麥克伯尼表示，他自己在台灣的家人在華文媒體上看到此事，也質疑他為何接手此案。他了解自己的處境。他認為，襲擊並非種族仇恨，而是因為精神疾病，同時舊金山對於無家遊民的收容的情況混亂無序。傑金斯在過去五年中，平均每年發生過五次精神疾病緊急情況，證明他的心智有問題。

傑金斯被指控犯下襲擊案件，其中有一系列是針對亞裔。舊金山襲擊案發生後，謝婆婆家人在GoFundMe網站籌集超過100萬元，大部分資金將捐贈成立非營利組織，目標幫助仇恨犯罪受害者。家人說，謝婆婆身體、精神與情緒都受到嚴重影響，不敢走出家門。

專家表示，亞裔成為攻擊目標，會對社區造成恐懼與痛楚，這種心理是合情合理的，也是需要解決的。麥克伯尼曾於4月發布一段7分鐘錄影內容，顯示案發之前的情景，試圖消除各界認為傑金斯是出於仇恨而攻擊的先入為主想法。

在襲擊當天，過去十年無家可歸的傑金斯混雜在舊金山聯合國廣場帳篷與物品中，他曾被一些人無故拳打腳踢。一名襲擊者拳頭打在傑金斯臉上，然後穿越人行道。傑金斯身體蹣跚搖晃行走，一拳打傷正在街角的謝婆婆臉上。

全球流傳的圖像顯示，畫面是襲擊發生之後，傑金斯躺在擔架上，滿臉是血，謝婆婆在他附近拿著一塊木板。亞裔老婦反擊的故事於是產生。

麥克伯尼十多歲時被一個白人家庭收養。他說理解針對亞裔的種族主義，因為童年時期在南方小鎮成長，就曾親身感受，「在那裡，我就是所有的亞裔人口。總覺得自己不屬於那裡。」

在對文學與法律產生熱情之前，麥克伯尼曾花20年時間做園藝與其他雜工。「紐約時報」記者問他，如何處理來自亞裔美人的仇恨信件，甚至自己在台灣的家人也不贊成他為此案辯，他回答說，這些都給了他額外的工作動力，也就是當全世界都反感你的辯護對象時，這就是他作為一個公辯律師的工作。

亞裔 舊金山 紐約時報

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