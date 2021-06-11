重啟在即 金山大型活動陸續回歸 官員建議戴口罩

2020年6月疫情期間，舊金山人上街慶祝LGBT榮耀月。（本報檔案照片）

距離下周二6月15日加州的全面重啟之日，只剩大約三天的時間。舊金山 早前也宣佈會跟隨加州一起重啟，那麼本地的一些大型活動是否也會陸續回歸？

所謂的全面重啟，就是幾乎所有疫情 防疫指令限制都會取消，也就是許多的活動、商業場所都不會再有人數上限設置，同時人們之間也不用再保持社交距離。這樣幾乎就為舉行大型活動開出了綠燈。舊金山是知名旅遊城市，許多文化活動都會吸引大量人潮，而且本地的疫苗接種率也持續高升，疫情情況不斷好轉。

6月10日，舊金山疫情指揮中心的發佈會上，通訊部門代理主任吳毅表示，最新的防疫指引、聚會的要求，會在今日（周五）正式公佈，屆時就會有更詳細的規定。他透露，衛生部門的代表知道許多來舊金山參加活動的人可能都來自外州，而外州的疫苗接種率並沒有舊金山那麼高，因此最終的條例還是會採取比較審慎的態度。

吳毅也舉例表示，暫時而言，像是對於室內5000人以上、室外1萬人以上的活動，舊金山的衛生官員還是傾向於建議繼續佩戴口罩 。

6月是性少數LGBT的榮耀月（Pride Month），月底一般都會舉行數十萬人狂歡的榮耀大遊行。但是今年的大遊行則繼續停辦，而是改為電影放映等其他活動。2020年疫情期間，6月的大遊行也改為小型的遊行。

雖然疫情的各項指令都會逐漸鬆綁，但是在多個場合仍然需要戴好口罩，像是公共交通站（包括地鐵、公車、機場等），教學場所（除了室外體育課活動等），醫療場所（醫院、養老院等），州、市政府的拘留中心、懲教所、監獄，以及無家可歸的收容所。

有些店鋪的東主也擔心，如果口罩令鬆綁之後，那麼進店的人士不戴口罩，會不會還是存在一定的風險。吳毅表示，店主依然可以有一些措施來保護自己，包括要求進入店鋪的民眾自我申報，提出檢查他們的疫苗接種卡，或者在店外擺放一張告示牌，希望大家入店繼續佩戴口罩。