我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

重啟在即 金山大型活動陸續回歸 官員建議戴口罩

記者李晗 / 舊金山報導
2020年6月疫情期間，舊金山人上街慶祝LGBT榮耀月。（本報檔案照片）
2020年6月疫情期間，舊金山人上街慶祝LGBT榮耀月。（本報檔案照片）

距離下周二6月15日加州的全面重啟之日，只剩大約三天的時間。舊金山早前也宣佈會跟隨加州一起重啟，那麼本地的一些大型活動是否也會陸續回歸？

所謂的全面重啟，就是幾乎所有疫情防疫指令限制都會取消，也就是許多的活動、商業場所都不會再有人數上限設置，同時人們之間也不用再保持社交距離。這樣幾乎就為舉行大型活動開出了綠燈。舊金山是知名旅遊城市，許多文化活動都會吸引大量人潮，而且本地的疫苗接種率也持續高升，疫情情況不斷好轉。

6月10日，舊金山疫情指揮中心的發佈會上，通訊部門代理主任吳毅表示，最新的防疫指引、聚會的要求，會在今日（周五）正式公佈，屆時就會有更詳細的規定。他透露，衛生部門的代表知道許多來舊金山參加活動的人可能都來自外州，而外州的疫苗接種率並沒有舊金山那麼高，因此最終的條例還是會採取比較審慎的態度。

吳毅也舉例表示，暫時而言，像是對於室內5000人以上、室外1萬人以上的活動，舊金山的衛生官員還是傾向於建議繼續佩戴口罩

6月是性少數LGBT的榮耀月（Pride Month），月底一般都會舉行數十萬人狂歡的榮耀大遊行。但是今年的大遊行則繼續停辦，而是改為電影放映等其他活動。2020年疫情期間，6月的大遊行也改為小型的遊行。

雖然疫情的各項指令都會逐漸鬆綁，但是在多個場合仍然需要戴好口罩，像是公共交通站（包括地鐵、公車、機場等），教學場所（除了室外體育課活動等），醫療場所（醫院、養老院等），州、市政府的拘留中心、懲教所、監獄，以及無家可歸的收容所。

有些店鋪的東主也擔心，如果口罩令鬆綁之後，那麼進店的人士不戴口罩，會不會還是存在一定的風險。吳毅表示，店主依然可以有一些措施來保護自己，包括要求進入店鋪的民眾自我申報，提出檢查他們的疫苗接種卡，或者在店外擺放一張告示牌，希望大家入店繼續佩戴口罩。

舊金山 疫情 口罩

上一則

VTA槍擊案人事報告：同事擔心他會殺人

下一則

屢傳酒醉失言 金山市議員佩斯金 自爆戒酒治療

延伸閱讀

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定

加州政府急轉彎 撤銷職場須續戴口罩規定
攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴

攻擊武器禁令被推翻 加州檢察長上訴
全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令

全面重啟後 加州遵循聯邦新口罩令
加州6月15日全面重啟 高危區仍要戴口罩

加州6月15日全面重啟 高危區仍要戴口罩
警察預算爭議 料將掀金山政治大戰

警察預算爭議 料將掀金山政治大戰

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
臉書宣布，只要工作性質允許，員工可申請遠距上班。(美聯社)

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

2021-06-10 11:47
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏