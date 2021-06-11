金山青少年可免費坐公交MUNI一年 市長：闢客源

青少年將可以免費搭乘舊金山的公交MUNI。（本報檔案照片）

從今年7月1日至明年6月30日這一年期間，舊金山 的青少年料將可以免費搭乘舊金山的公共交通MUNI。

舊金山市長布里德（London Breed）和議員梅義加（Myrna Melgar）以及交通局共同宣佈，將會擴大「青少年免費公交」（Free Muni for Youth）項目，讓18歲以下的青少年可以免費搭乘公交。這個項目也無需申請，直接面相所有18歲以下的民眾開放有效。

舊金山的免費公交項目最初由交通局的委員會在2020年4月通過，但由於疫情 （COVID-19）原因，交通局資金短缺，因此計畫擱置。在布里德最新的財政預算 案中，將會有200萬元的撥款，確保全市的10萬名青少年可以免費坐公交車。這個計畫仍然需要在議會中獲得通過才能實現。

布里德說，對於舊金山部分人而言，搭乘公交MUNI不算貴，但有很多青少年和有孩子的家庭而言，他們依賴公共交通，因此票價對他們的日常開銷有重大影響。她強調，經過一年多的遠程學習、疏遠，她希望看到學生們乘坐公共汽車去學校，並與他們的朋友一起出去玩。 「這不僅可以為他們省錢，還可以培養新一代的公交乘客。」

在舊金山搭乘公交價格並不便宜。如果是支付現金，單程坐一次要3元。使用Clipper Card或者手機支付的話則是2.5元。

今年舊金山公交免費的話題充滿爭議。早前議會中七比四通過了全民免費公交三個月的試點項目，需要花費過千萬元。市長布里德揚言會否決項目，而另外提出了這個青少年免費公交的新計畫。