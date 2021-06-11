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蘋果強制員工回公司上班 引發內部反彈

編譯組／矽谷綜合電
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）
企業強迫員工重回辦公室，可能造成人才出走。（Getty Images）

因為爆發新冠疫情，企業幾乎是在一夜之間改為遠距工作。居家避疫令（shelter-in-place order）讓辦公室有如遭受核災一樣，瞬間空無一人。

上班族開始遠距工作後，花數周到數月的時間重新調整他們的生活和住家，在臥室角落闢出一個小空間當作辦公地點，在視訊會議之間的空檔教導子女功課。過去花在通勤上的時間，現在都拿來用在無數的家務上。

在新冠疫苗上市、防疫規定鬆綁後，部分勞工戴著口罩重回辦公室上班。不過，隨著加州即將在6月15日全面重開，一些企業開始催促更多員工回公司。

事實證明，數千萬勞工擔心，新的生活和工作方式會被主管一聲令下剝奪。這樣的緊張關係意味著，部分勞工可能選擇跳槽到更有彈性、能讓他們擺脫通勤壓力的公司，以便可以繼續享受和家人朋友相處的時光。

提供上班族匿名談論雇主的應用程式Blind，最近發出一份調查問卷，發現超過一半以上的受訪者寧願少賺3萬元年薪，也不願回辦公室上班。

搜尋引擎巨擘Google先前宣布，會讓員工遠距工作到9月。後來表示，正在計畫讓員工每周彈性回辦公室上班三天，部分員工可維持遠距工作。

Google軟體工程師，也是母公司Alphabet工會800名會員之一的穆圖庫瑪（Raksha Muthukumar）表示，對像她這樣住在離公司不遠的員工而言，每周進辦公室三天並不困難。但是，對其他已經搬往別的地區，子女已經入讀新學校的同事來說，回辦公室上班就非常困難。

計畫讓員工9月重返辦公室的蘋果，採取了較強制性的措施，規定員工每周必須進辦公室三天，但每年可享兩周遠距工作的權利。然而，科技新聞網站Verge報導，部分蘋果員工在公司內部發出一封信函，表示反對這項規定。

軟體開發工具製造商GitLab遠距工作主管默福（Darren Murph）表示，鑑於許多勞工過去一年在工作方式上獲得的自由和彈性，這個抗拒現象並不令人意外。

GitLab雖然擁有一個舊金山地址，但在疫情爆發前，他們的工作型態已是百分之百遠距工作。默福表示，勞工抗拒疫後重回職場的現象證明，在辦公室工作不一定代表會提高生產力。同時，不願承受這個壓力的員工可能會選擇離職，特別是擁有高技能和其他所謂的「知識工作者」（knowledge worker）。

希望員工回到辦公室的企業目前還未明顯出現員工出走的現象，是因為他們還處於計畫階段。但是，隨著更多如推持和臉書等科技大企業允許員工長期遠距工作，人才跳槽可能會成為趨勢。

勞工 疫情 蘋果

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