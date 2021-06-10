警察預算爭議 料將掀金山政治大戰

市長布里德強調警員執法的重要性，同時也感謝前線警員工作上的辛勞。（記者李晗/攝影）

最新一個財年的舊金山預算 案中，警察 部門的預算料將掀起舊金山的政治大戰。是否削減警察經費，將會成為市長辦公室、市議會內部的最新角力點。

6月9日，舊金山市長布里德（London Breed）在出席田德隆（Tenderloin）區一個警察社區會議的時候，強調警員執法的重要性，同時也感謝前線警員工作上的辛勞。她指出，在今年的預算案中她已經提出了增加警察學校（Police Academy）的招生、警員的超時加班費的預算。

隨著美國轟轟烈烈的民權運動展開，減少警察經費、轉為投入社區資源，以改善不均與不公，已成為美國社會的熱點話題。但是舊金山、全美亞裔社區內的亞裔受害案件，也讓保護亞裔社區、增加警力、增加警務預算的話題成為焦點。

前幾年市議會都會在預算中將警察學校的款項砍掉，轉而投入到一些社會及社區服務項目。但布里德表示，在舊金山有很多人都希望增加警察，而且在舊金山，警察的改革有很多進展。

被問及與市議會之間的溝通，布里德表示一直都在和市議會的成員們有所溝通。但是她也對市議員們削減警察預算的行為十分不滿。她說，有些議員一直在跟市府、警局局長表示，希望增加步行巡警，改善治安，但是一旦到了預算案討論的時候，議員們就會砍掉警察預算，轉去支持自己想要的一些財政項目。

她認為，今年舊金山市府的預算較為充裕，因此議員們不應該再有理由去削減警察預算。

她強調，在經濟復甦的時候，舊金山的遊客、稅收等將會對本地的財政收入有很大的增加，這些收入才可以拿來增加社會服務。她希望遊客能夠在本地有一個美好的體驗，而不是來到舊金山就被砸車窗、或者是被人隨機襲擊而受到傷害。

當天在舊金山市議會中，也有討論削減警察預算、用於成立一個新的應急響應隊伍「同情替代響應隊伍」（Compassionate Alternative Response Team，簡稱「CART」）。今日（周四）的市議會委員會中也會正式討論這個「CART」的事情，這也料將成為預算經費爭奪戰的重要一環。