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公平執法 邦塔促蒐集警察攔檢數據

記者陳程威／沙加緬度報導
邦塔表示，將要求所有的加州警察在2022年前提供「截停檢查」的相關數據。（記者陳程威／視頻會議截圖）
邦塔表示，將要求所有的加州警察在2022年前提供「截停檢查」的相關數據。（記者陳程威／視頻會議截圖）

非裔佛洛伊德遭警察壓頸致死，震驚全國，也影響了人們對警察暴力執法的討論。許多人批評，警察以及執法部門執法時帶有種族偏見，傷害了有色人種社區的平等權益。加州議會2015年就通過了時任州議員的韋伯（Shirley Weber，現任州務卿）和邦塔（現任州總檢察長）提出的AB953法案，要求收集警察攔檢數據，以減少族裔針對性執法，由時任州長布朗（Jerry Brown）簽署施行。邦塔日前表示，他十分驕傲當時和韋伯聯手提出該項法案，法案的目的就是解決存在多年的警察種族針對性的執法行為。

AB 953通過後，加州設立了「種族和身分收集委員會」，以研究加州執法部門基於種族定性的執法行為，從而提高執法的多樣性和公平性。邦塔表示，停止種族針對性執法行為，將會幫助每一個人擁有更安全的生活環境，以及真正帶來公共安全和公平。

當執法人員在沒有犯罪活動證據的情況下，而只是依據種族、膚色或身分攔截、搜查、審問一個人或沒收其財產，這些做法不僅羞辱和恐嚇守法的加州人，而且由於將有限的資源用以針對有色人種社區，從而使得整個社會都變得更加不安全。邦塔希望委員會能夠通過相關的數據蒐集與分析，幫助加州執法部門建立更加公平的執法體系。「加州人民需要公平與正義。」

邦塔強調，針對特定種族的執法方式跟整個社會根深蒂固的系統性種族主義有關。他表示，非裔以及其他有色人種尤其受到了種族針對性執法的影響。根據加州各地警局的數據，非裔被攔下的機會是其他族裔相同年齡人口被攔下的兩倍，非裔跟西裔被警方搜查的比例，分別是白人的三倍和兩倍。而這些搜查中，發現非裔與西裔從事犯罪活動的可能性十分低。邦塔表示，人們無緣無故被執法人員攔停下來搜查，會深切地影響少數族裔社區中每一個人的生活狀態。

邦塔表示，「種族和身分收集委員會」提供的數據與建議，有助於提高執法過程中的問責制，減少執法過程中存在的種族偏見。他還透露，在2022年前，所有加州警察部門都將被要求提供「截停檢查」（Stop and Search」的相關數據。

加州 警察 非裔

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