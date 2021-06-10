東灣水利局：7月起漲水費，但不強迫節水

東灣水利局宣布7月開始調漲水費，但不會強迫民眾省水。（Getty Images）

東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）表示，董事會已投票 通過調漲水費，但短時間內不會強迫居民節約用水。

東灣水利局董事會8日晚上投票一致通過調漲水費，調漲水費後所得收入，將作為未來兩個會計年度22億5000萬元預算的一部分。東灣水利局宣布，從7月1日起，用戶的水費和污水處理費將調漲4%，明年7月1日會再調漲4%。

儘管東灣水利局4月下旬就已發布「第一階段乾旱」警報，呼籲用戶自願性減少10%用水，但和灣區 其他水利局不同，他們不會強迫用戶減少用水。

東灣水利局指出，由於用戶現在的用水量比上一次乾旱時期的用水量還少13%，加上他們的水庫目前儲水量有69%，因此認為只要建議用戶省水即可。

聖他克拉拉縣9日宣布進入乾旱緊急狀態，要求各城市和私人水公司將用水量減為2013年乾旱期時的三分之二。灣區其他已經開始採取限水措施的還有北灣馬連縣水利局（Marin Municipal Water District），4月就已禁止19萬用戶在家洗車、清洗人行道和車庫車道，也不准為裝飾用噴水池加水。

東灣水利局表示，萬一乾旱加劇，他們不排除強制節水，而且會另外徵收25%的附加費，用來幫助支付用水量減少時的成本支出。董事楊恩（Marguerite Young）說：「除非灣區再次明顯降雨，否則我們也會因為逐漸走入乾旱期而徵收附加費。」

在新費率結構下，平均一天用水約200加侖的一般用戶，未來12個月每月水費將從63.47元增加為66元，污水處理用戶每月費用將多出8毛9 。

身為加州最大的水利局之一，東灣水利局的服務範圍包括阿拉米達縣和康曲柯士達縣部分地區，南到聖利安住（San Lorenzo），北到克羅克特（Crockett），西從舊金山灣岸向東到核桃溪（Walnut Creek）和聖拉蒙谷（San Ramon Valley），包含屋崙 和柏克萊。除了提供用水，東灣水利局還為列治文市到屋崙的74萬用戶提供污水處理服務。