我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.3%成人 完全接種疫苗

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

東灣水利局：7月起漲水費，但不強迫節水

編譯組／灣區9日電
東灣水利局宣布7月開始調漲水費，但不會強迫民眾省水。（Getty Images）
東灣水利局宣布7月開始調漲水費，但不會強迫民眾省水。（Getty Images）

東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）表示，董事會已投票通過調漲水費，但短時間內不會強迫居民節約用水。

東灣水利局董事會8日晚上投票一致通過調漲水費，調漲水費後所得收入，將作為未來兩個會計年度22億5000萬元預算的一部分。東灣水利局宣布，從7月1日起，用戶的水費和污水處理費將調漲4%，明年7月1日會再調漲4%。

儘管東灣水利局4月下旬就已發布「第一階段乾旱」警報，呼籲用戶自願性減少10%用水，但和灣區其他水利局不同，他們不會強迫用戶減少用水。

東灣水利局指出，由於用戶現在的用水量比上一次乾旱時期的用水量還少13%，加上他們的水庫目前儲水量有69%，因此認為只要建議用戶省水即可。

聖他克拉拉縣9日宣布進入乾旱緊急狀態，要求各城市和私人水公司將用水量減為2013年乾旱期時的三分之二。灣區其他已經開始採取限水措施的還有北灣馬連縣水利局（Marin Municipal Water District），4月就已禁止19萬用戶在家洗車、清洗人行道和車庫車道，也不准為裝飾用噴水池加水。

東灣水利局表示，萬一乾旱加劇，他們不排除強制節水，而且會另外徵收25%的附加費，用來幫助支付用水量減少時的成本支出。董事楊恩（Marguerite Young）說：「除非灣區再次明顯降雨，否則我們也會因為逐漸走入乾旱期而徵收附加費。」

在新費率結構下，平均一天用水約200加侖的一般用戶，未來12個月每月水費將從63.47元增加為66元，污水處理用戶每月費用將多出8毛9 。

身為加州最大的水利局之一，東灣水利局的服務範圍包括阿拉米達縣和康曲柯士達縣部分地區，南到聖利安住（San Lorenzo），北到克羅克特（Crockett），西從舊金山灣岸向東到核桃溪（Walnut Creek）和聖拉蒙谷（San Ramon Valley），包含屋崙和柏克萊。除了提供用水，東灣水利局還為列治文市到屋崙的74萬用戶提供污水處理服務。

灣區 投票 屋崙

上一則

臉書：搬家遠距上班 可能調降薪資

下一則

公平執法 邦塔促蒐集警察攔檢數據

延伸閱讀

每月500元 屋崙保障收入計畫即起申請

每月500元 屋崙保障收入計畫即起申請

每月500元 金山奧克蘭保障收入計畫即起申請

每月500元 金山奧克蘭保障收入計畫即起申請

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃
東灣屋崙、都布林連環搶 華人遭跟蹤劫財

東灣屋崙、都布林連環搶 華人遭跟蹤劫財
聯邦減少供水 聖他克拉拉縣將限水

聯邦減少供水 聖他克拉拉縣將限水

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20
DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

2021-06-08 17:31
儘管華裔退休教授朱婆婆苦苦哀求，劫匪還是搶走她的中文字典和家人照片。（取自亞裔記者Dion Lim推特）

89歲屋崙華裔女教授搬家遭搶 鄰居也遭殃

2021-06-02 02:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多