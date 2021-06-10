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金山小商業100萬 援助金 民眾可參與提名

記者李晗 / 舊金山報導
金山小商業可以申請「舊金山新交易」（SF New Deal）的援助金。民眾也可以參與提名。（本報檔案照片）
金山小商業可以申請「舊金山新交易」（SF New Deal）的援助金。民眾也可以參與提名。（本報檔案照片）

由非盈利機構「舊金山新交易」（SF New Deal）提供的小商業援助金，在本月初時已經展開報名環節。值得一提的是，除了商戶自己可以申請之外，民眾也可以參與提名自己喜歡的小商業。越受歡迎的企業，就越能夠有機會獲得援助金。

本次的援助金總額是100萬，將會分配給全市400家小商業，每家小商業可以獲得2500元。申請、提名期到6月30日截止。7月31日時則會公布獲得援助金的企業名單將。

「舊金山新交易」在疫情之後成立，起初主要是提供送餐服務，一方面幫助小商戶餐廳度過難過，另一方面也能夠將營養餐食送給有需要的弱勢群體。如今他們的則撥出100萬元，幫助全市的小商業。

機構的市場總監黃永利（Vinny Eng）表示，評選的標準非常獨特。他指出，機構將根據社區提名、企業的財務需求水平，對申請人進行評分。「我們希望這個獨特的過程，讓社區成員認可本地的小商業，因為小商業不單單只是賣東西，更多的是一個社區的成員。」他也寄望於這個過程，能夠讓獲得撥款的小商業更加多元化。

該援助金對所有小型企業開放，包括新開業的企業。像是書店、餐廳、唱片店、美甲沙龍等。但想要申請的小商業主，或者想要提名心儀小商業的民眾，需要注意這個援助金的申請資格。

根據機構的說明，這個小商業必須是在舊金山市內，此前沒有獲得過「舊金山新交易」的款項，只有三個或者以下的店面鋪位，疫情之前的年營業額小於300萬，沒有違反相關勞工法律，受到疫情衝擊，以及援助金會優先考慮有聘請三個職員以上的店家。

申請和提名的網站都有中文翻譯。商業主申請的網址：https://airtable.com/shrVekDs8aeGLsxrK，民眾參與提名的網址：https://airtable.com/shr5bCZjWhiC2rr8Q。更多詳情可見：https://sfnewdeal.org/debt-relief。

提名 舊金山 疫情

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