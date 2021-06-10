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極端手段節水 加州農夫拔樹、牛肉減產

編譯組╱灣區9日電
加州乾旱，農夫已開始採取極端手段節水。(美聯社)
加州乾旱，農夫已開始採取極端手段節水。(美聯社)

加州蔬果農產種植業者今年將採取嚴厲措施應對乾旱。因為加州乾旱，平常仰賴供水的儲水池塘，可能很快乾涸。杏仁農夫正從地面拔出仍在生長的杏仁樹。佛萊斯諾縣蔬菜農民無奈地站在他無法灌溉的一排排綠蘆筍，奶農正為奶牛裝水，牛肉業者也正削減產量。加州農夫已開始採取極端手段節水。

加州農業今年受到史上最嚴重乾旱影響。戴維斯加大預估，上次嚴重乾旱發生於2015年、農業經濟損失估計為27億元。加州食品與農業部長羅絲(Karen Ross)指出，今年乾旱與往年不同，北加州年初乾旱情況比2015年嚴重許多。水域與積雪原為中谷地區農夫供水來源，但水氣不足，每年升高的氣溫使積雪迅速融化，土壤條件嚴重乾旱。

蘇諾瑪縣非營利機構「索諾瑪山機構」(Sonoma Mountain Institute)經理帕爾默(Byron Palmer)表示，這是他職業生涯壓力最大的一年。由於數千隻動物分布在偏遠地區，他與團隊仰賴多個「飲水點」(water points)，例如泉水或池塘，動物可在每個農場飲水。但是，可能在任何一天，在沒有收到通知情況下，水可能會停止供應。

乾旱對加州農場的影響並不平均，取決於複雜且超量的配水系統來源。一名農夫表示，他本可在聖他羅莎(Santa Rosa)種植更多農作物，但直到季末才知農地無法獲得足夠供水，許多標準作物，包括南瓜、墨西哥椒、甜椒等，都需要餘2月下旬或3月開始種植。為了保持土壤中水分，只好用塑膠布覆蓋地面，就像小溫室般耕種。

蘇諾瑪縣西部仰賴地面水源的奶牛場也面臨缺水。每頭奶牛每天喝30-40加侖水。池塘幾乎乾涸的大型奶牛場，每天自當地運水商用卡車運送3萬5000加侖至4萬加侖的水。水卡車司機運送由蘇諾瑪縣提供的回收市政用水。其他地點可能因為沒有足夠的供水與草，只能將奶牛歸還原牧場主人。

佛萊斯諾縣市美國最大農業區之一，2019年收入為77億元，但西部同場並未自聯邦中谷項目獲得正常撥款，影響到農業發展。許多農民在乾旱年期間，必須自有盈餘的農民買水或抽取地下水。一些杏仁種植農民更拔出正在生長的杏仁樹、再重新種入土壤中，可將土壤保水量增加20%。還有農民與俄勒岡大學研究人員合作，嘗試其他保護措施，例如將灌溉限制在最低限度。

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