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家庭悲劇…聖荷西7歲男童陳屍賭城郊外 母涉嫌被捕

編譯組／拉斯維加斯8日電
聖荷西男童利亞姆在拉斯維加斯附近死亡，他的母親羅德里格斯涉案被捕。(拉斯維加斯警方提供)
聖荷西男童利亞姆在拉斯維加斯附近死亡，他的母親羅德里格斯涉案被捕。(拉斯維加斯警方提供)

七歲聖荷西男孩利亞姆．赫斯特德（Liam Husted）35歲的母親羅德里格斯（Samantha Moreno Rodriguez），8日上午因與該兒童的死亡有關而被捕。男孩的屍體上個月底在拉斯維加斯郊外的偏遠地區發現。

拉斯維加斯警方宣布，在7日發出通緝令後，羅德里格斯被聯邦調查局屬下的丹佛洛磯山安全街道工作隊找到並逮捕。當天早些時候，警方正式確認，5月28日在160號公路20英里標記附近的山泉小道上一個森林路段發現的男孩遺體，就是利亞姆。

警方和利亞姆的家人，到目前為止都無法確定羅德里格斯為什麽要殺死自己的孩子，也無法發現任何事先的可疑跡象。

男孩自閉症治療及輔助因疫停止

孩子的祖父克利斯．赫斯特德（Chris Husted）稱，利亞姆與他的母親和父親尼克（Nick Husted）住在南聖荷西。這對未婚父母曾將利亞姆送到一個自閉症兒童學習中心，並一度聘請了一名家庭顧問來幫助孩子解決行為問題。但當治療師搬家及COVID-19疫情來襲時，這些外來的輔助就終止了。

父排除涉嫌 祖父：無虐待跡象

「隨著利亞姆年齡的增長，照顧他難度很大，但他們都應付過來了。根本沒有虐待的跡象。」赫斯特德說。

當局沒有透露利亞姆是如何死亡的。在周二下午的新聞發布會上，拉斯維加斯市警察局副局長斯賓塞（Ray Spencer）說，利亞姆和母親羅德里格斯於5月24日離開聖荷西，5月26日，二人去了Laguna海灘，後來路經Victorville。兩天後，利亞姆的屍體在紅石峽谷公園以西的一條小路上被發現。而羅德里格斯被最後一次看到是在5月31日入住丹佛地區的一家酒店，據信是獨自一人旅行。

男孩的父親尼克直到6月1日才與聖荷西警方聯繫，警方沒有對他提出刑事指控。尼克並不覺得兒子處於危險之中。警方強調尼克不是利亞姆之死的嫌疑人。

周五，羅德里格斯的一位朋友在看到有關此案的新聞報導後，向聖荷西警察局提供了線索。拉斯維加斯警方的一名偵探前往聖荷西，在其家中利亞姆的物品上收集的DNA，與在小路上發現的男孩遺體的DNA相吻合。

克利斯．赫斯泰德說，雖然弄清悲劇發生的原因對這個家庭的損失沒有什麽安慰，但他希望這至少能讓人們了解到，有障礙的孩子的家庭所面臨的看不見的掙扎。

聖荷西 警察 DNA

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