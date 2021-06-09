舊金山仇亞案今年已11宗 超過去年全年9宗

舊金山亞裔男子在超市門口被襲擊案件，被地檢處定性為涉及仇恨亞裔的犯罪。（視頻截圖）

亞裔 受害的案件層出不窮，仇恨犯罪 （Hate Crime）的數據也引人關注。在舊金山 ，2021年至今，仇視亞裔的案件激增，已經超過去年全年的累計數字。

根據舊金山警方提供的數字，2021年至今（截至6月4日），全市共計有28宗仇恨犯罪的報案，其中11宗是仇視亞裔，占比39%，比率最高。目前媒體曝光度比較高的案件，包括兩名總醫院的亞裔工作人員遭到襲擊，一名華裔父親（Bruce）在舊金山超市門口被襲擊，以及早前在華埠一名女警被襲擊的事件，都是被警方或者地檢處定性為涉及仇恨犯罪。

華埠女警襲擊案件，也被警方列為涉及仇恨犯罪調查中。（視頻截圖）

2021年至今，其餘還有17宗仇視的案件，分別是仇視非裔、仇視猶太裔、仇視西語裔、仇視同性戀者、仇視跨性別人士、仇視白人、和其他（國籍相關）。需要注意的是，有些罪案的受害者可能是亞裔，但是受害者被仇視的原因或許並非是族裔，而是性取向、性別、或者是移民、國籍身分等。

在2020年，全年共計有48宗，仇視亞裔的案件數量則是9宗，不及今年上半年的數字（11宗）之多。同樣在2020年，案發最多的是仇視非裔的案件，有10宗，占比21%。其餘的大多也是基於性取向、族裔、宗教、移民身分的仇恨案件。

在警方的罪案數據的公開網站上，並未有仇恨犯罪的案發數字累計等信息。上周舊金山警方擴大仇恨犯罪的爆料熱線，擴充多種語言，隨後也就公布了仇恨犯罪的相關數據和分類。

6月8日，舊金山地檢處在每周的圓桌會議上公布了相關的起訴數據。2021年至今，地檢處已經起訴10宗仇恨犯罪的嫌疑人，其中有八個涉及亞裔的受害者，但是這八個之中有一個是基於性取向的仇視案件。2020年，檢方則提起了八個仇恨犯罪的起訴，有三個是亞裔受害者相關，但這三個之中有一個是基於性別的仇視。

地檢處發言人馬歇爾（Rachel Marshall）表示，警方的數字與地檢處的起訴的數字會存在不同，也就是警方的罪案案件數字會比較多，因為警方的數字是報案的數字。但是最終這些案件可能並未有抓到嫌犯，或者沒有呈交給地檢處跟進，因此也就沒有起訴。所以地檢處處理的案件則會少於警方接到報案的數字。