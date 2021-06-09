我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

舊金山仇亞案今年已11宗 超過去年全年9宗

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山亞裔男子在超市門口被襲擊案件，被地檢處定性為涉及仇恨亞裔的犯罪。（視頻截圖）
舊金山亞裔男子在超市門口被襲擊案件，被地檢處定性為涉及仇恨亞裔的犯罪。（視頻截圖）

亞裔受害的案件層出不窮，仇恨犯罪（Hate Crime）的數據也引人關注。在舊金山，2021年至今，仇視亞裔的案件激增，已經超過去年全年的累計數字。

根據舊金山警方提供的數字，2021年至今（截至6月4日），全市共計有28宗仇恨犯罪的報案，其中11宗是仇視亞裔，占比39%，比率最高。目前媒體曝光度比較高的案件，包括兩名總醫院的亞裔工作人員遭到襲擊，一名華裔父親（Bruce）在舊金山超市門口被襲擊，以及早前在華埠一名女警被襲擊的事件，都是被警方或者地檢處定性為涉及仇恨犯罪。

華埠女警襲擊案件，也被警方列為涉及仇恨犯罪調查中。（視頻截圖）
華埠女警襲擊案件，也被警方列為涉及仇恨犯罪調查中。（視頻截圖）

2021年至今，其餘還有17宗仇視的案件，分別是仇視非裔、仇視猶太裔、仇視西語裔、仇視同性戀者、仇視跨性別人士、仇視白人、和其他（國籍相關）。需要注意的是，有些罪案的受害者可能是亞裔，但是受害者被仇視的原因或許並非是族裔，而是性取向、性別、或者是移民、國籍身分等。

在2020年，全年共計有48宗，仇視亞裔的案件數量則是9宗，不及今年上半年的數字（11宗）之多。同樣在2020年，案發最多的是仇視非裔的案件，有10宗，占比21%。其餘的大多也是基於性取向、族裔、宗教、移民身分的仇恨案件。

在警方的罪案數據的公開網站上，並未有仇恨犯罪的案發數字累計等信息。上周舊金山警方擴大仇恨犯罪的爆料熱線，擴充多種語言，隨後也就公布了仇恨犯罪的相關數據和分類。

6月8日，舊金山地檢處在每周的圓桌會議上公布了相關的起訴數據。2021年至今，地檢處已經起訴10宗仇恨犯罪的嫌疑人，其中有八個涉及亞裔的受害者，但是這八個之中有一個是基於性取向的仇視案件。2020年，檢方則提起了八個仇恨犯罪的起訴，有三個是亞裔受害者相關，但這三個之中有一個是基於性別的仇視。

地檢處發言人馬歇爾（Rachel Marshall）表示，警方的數字與地檢處的起訴的數字會存在不同，也就是警方的罪案案件數字會比較多，因為警方的數字是報案的數字。但是最終這些案件可能並未有抓到嫌犯，或者沒有呈交給地檢處跟進，因此也就沒有起訴。所以地檢處處理的案件則會少於警方接到報案的數字。

亞裔 仇恨犯罪 舊金山

上一則

加州老齡局呼籲少數族裔及長者打疫苗

下一則

家庭悲劇…聖荷西7歲男童陳屍賭城郊外 母涉嫌被捕

延伸閱讀

專家：舊金山可望成加州第1個群體免疫地區

專家：舊金山可望成加州第1個群體免疫地區
舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年
4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠
日經：疫苗問題在台灣變成政治問題

日經：疫苗問題在台灣變成政治問題
復甦好跡象 金山灣區捷運載客量逐漸上升

復甦好跡象 金山灣區捷運載客量逐漸上升

熱門新聞

舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
儘管華裔退休教授朱婆婆苦苦哀求，劫匪還是搶走她的中文字典和家人照片。（取自亞裔記者Dion Lim推特）

89歲屋崙華裔女教授搬家遭搶 鄰居也遭殃

2021-06-02 02:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地