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專家：舊金山可望成加州第1個群體免疫地區

編譯組／舊金山8日電
專家認為，舊金山有望成為加州第一個實現群體免疫的地區。（電視新聞截圖）
專家認為，舊金山有望成為加州第一個實現群體免疫的地區。（電視新聞截圖）

專家表示，加州在6月15日經濟全面重開之前不可能實現群體免疫（herd immunity），但舊金山會非常接近。多位流行病學家預測，舊金山有機會在加州重開三周後實現群體免疫。

根據舊金山衛生局公布的最新數據，當地年滿12歲以上、已至少接種一劑新冠疫苗的人口比例已達79%，68%已完成疫苗接種。舊金山加大流行病學家盧瑟福（George Rutherford）說：「我認為，舊金山離群體免疫狀態已經非常接近。」

舊金山加大另一位流行病學家甘地（Monica Gandhi）也說：「舊金山是已接種第一劑疫苗人口比例最高的城市，高過接種速度比我們快的城市。」

灣區ABC電視台的追蹤數據顯示，洛杉磯縣目前完成疫苗接種的人口比例為53%，聖他牙哥縣為50%，都明顯低於舊金山。灣區完成疫苗接種人口比例第二高的是馬連縣，為65%。

加州一直預測當地群體免疫會在7月中旬實現，但現在因為民眾接種疫苗的速度放緩，目標必須向後推遲。

盧瑟福說：「從實際的觀點來看，我認為我們離這個目標已經不遠，但可能要到夏末才會真正實現。」他表示，如果加州能保持現在每5天100萬人接種疫苗的速度，就能在9月中旬實現群體免疫。

甘地認為，真正的指標要等6月15日加州經濟全面重開後才會出現，如果新增病例數目能夠繼續保持在低點，那加州就有希望實現群體免疫。

甘地說：「經濟重開後，人群混雜的現象會愈來愈普遍，我們必須透過人與人之間的互動來進行測試，仔細觀察新增病例數目是否有所增加，如果沒有，我們才能說我們已實現群體免疫。」

舊金山 疫苗 加州

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