州眾議員籲：千萬預算撥「尿片銀行」 助低收家庭

州眾議員威克斯（Buffy Wicks），阿拉米達、康曲柯士達等縣的非營利組織 First 5等呼籲，希望州預算能通過一項提案，撥款1000萬，確保58個縣都有尿布銀行計畫，緩解家庭日益嚴重的尿布需求。（取自威克斯官網）

代表東灣屋崙、柏克萊地區的州眾議員威克斯（Buffy Wicks）與阿拉米達、康曲柯士達等縣的非營利團體聯合呼籲，希望州府預算 中能撥款1000萬元，確保58個縣都有「尿布銀行計畫」，緩解家庭日益嚴重的尿布需求，為家庭創造就業機會，並提高加州 應對緊急供應需求的能力。

全美存在普遍的尿布需求問題，保持嬰兒清潔和乾燥的尿布供應不足。在疫情前，每三個美國母親就有一個受到影響。尿布的費用每月高達100元，往往是低收入 家庭難以解決的一筆支出，占家庭現金援助預算的14%。疫情則加劇了低收入父母的持續負擔。因此迫切需要有針對性的資金，為家庭和嬰兒提供救濟。

州眾議員威克斯（Buffy Wicks），阿拉米達、康曲柯士達等縣的非營利組織 First 5等呼籲，希望州預算能通過一項提案，撥款1000萬，確保58個縣都有尿布銀行計畫，緩解家庭日益嚴重的尿布需求。（威克斯團隊供圖）

威克斯和60多個組織提議，在整個加州擴大由州政府資助的尿布銀行計畫（diaper bank programs）。這項投資將利用現有的800多萬撥款，也是州府疫情緊急供應反應的一部分。在現有的尿布銀行計畫的基礎上，通過50多個縣的合作努力，在全州範圍內提供尿布。

在疫情期間，考慮到緊急供應情況，尿布銀行計畫通過First 5確定的本地化社區組織，分發尿布和濕紙巾，每一次發放的尿布包，包含80到100片尿布和200片嬰兒濕巾。覆蓋加州所有58個縣。但如果州政府不立即採取行動延期，有50個縣的分發行動，將在今年結束。

威克斯說，她有兩個女兒，分別是4歲和10個月。她自己家中頻繁使用尿片，親身體會到尿片很昂貴，對孩子的健康和福祉的重要性。對於低收入家庭來說，成本負擔迅速升級，造成的健康後果也很快出現。「在過去十年中，加州有超過40萬次的醫院就診與尿布需求有關。這個預算提案將有助於使嬰兒和他們的父母永遠不會陷入這種可怕的境地，並確保每個加州社區都有一個尿布銀行計畫，以防止噩夢的發生。 」

阿縣First 5執行長斯潘諾斯（Kristin Spanos）說，在美國努力實現疫情恢復時，有必要支持所有家庭的經濟安全。尿布很貴，由於成本和家庭預算緊張，許多家庭為了省錢減少換尿布的次數。結果，嬰兒可能會經歷痛苦的、嚴重的尿布疹。缺乏尿片還可能遏制人們獲得兒童護理，從而限制父母的工作能力。阿縣與SupplyBank.Org的合作成為一個有效的模式，利用與值得信賴的當地合作夥伴的聯繫，為家庭和護理人員提供尿布。滿足家庭的基本需求對社區和孩子至關重要，希望立法機構將此次提案納入今年預算。

與州眾議員威克斯聯合提議的團體包括非營利組織 First 5，SupplyBank.Org、阿縣建築和施工委員會等。州議會最遲在6月15日前通過預算。