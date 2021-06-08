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槍手車上掃射派對！屋崙5人受傷

記者劉先進／綜合報導
6日晚上9時20分，東屋崙一棟民居的家庭派對上，發生槍擊，五人中槍受傷，其中一人傷勢嚴重，情況危急。 （取自KTVU電視台記者Henry Lee推特）
6日晚上9時20分，東屋崙一棟民居的家庭派對上，發生槍擊，五人中槍受傷，其中一人傷勢嚴重，情況危急。 （取自KTVU電視台記者Henry Lee推特）

屋崙警局表示，6日晚上9時20分，東屋崙一棟民居的家庭派對上，發生槍擊，五人中槍受傷，其中一人傷勢嚴重，情況危急。槍手從一輛載有數人的汽車上開槍射擊，所有受害者都是屋崙居民。

根據KTVU電視台記者Henry Lee報導，槍擊地點位於屋崙Ygnacio大道的5100街區，槍聲探測系統ShotSpotter報告了八或九發子彈。社區組織、屋崙暴力預防局局長塞斯佩德斯（Guillermo Cespedes）表示，目前還不知道槍手犯罪動機，仍在努力從警察局獲得資訊。

屋崙暴力預防局協助犯罪受害者及其家人獲得社會服務。它還試圖通過在社區層面的干預，在醞釀的緊張局勢升級為暴力之前預防暴力。塞斯佩德斯坦承，預防暴力的工作很有挑戰性，因為這真的意味著要深入到屋崙每個社區的每一個角落。「有時，工作的可悲之處在於，當我們防止了某些暴力，人們卻不知道。而只知道我們沒有預防成功，發生了暴力事件。」

屋崙市今年的兇殺案、槍擊案和劫車案大幅增加。截至上周，ShotSpotter的啟動率與去年同期相比上升了119%。

屋崙 槍擊 警察

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