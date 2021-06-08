4.1億年薪 DoorDash華裔執行長徐迅 居舊金山CEO之冠

DoorDash華裔執行長徐迅去年年薪逾4億，為舊金山執行長中之冠。(美聯社)

「舊金山 商業時報」(San Francisco Business Times)公布2020年薪資最高前100位灣區 執行長名單。DoorDash華裔執行長徐迅(Tony Xu)去年總薪資為4億1370萬元，在舊金山地區執行長薪資排名榜上居冠，他的薪資內容大部分是股票 獎勵形式，年薪則為30萬元。

根據CNBC報導，這些股票大多是DoorDash於12月啟動IPO後給予的，徐迅擁有DoorDash公司5%股份。DoorDash股票上市IPO不久之後，市值超過300億元。計算公司市值總額，一名分析師曾稱，DoorDash的首次公開募資IPO為「2020年最不可思議的IPO」(the most ridiculous IPO of 2020)。

不過，徐迅並不在前五名執行長-員工薪資比例(CEO-to-employee pay ratio)差距最大的執行長排名之列。排名最高的是數位存取設備大廠「Western Digital」執行長格克勒(David Goeckeler)，他的總薪資為3570萬元、在舊金山地區執行長薪資排名第13，總薪資金額是Western Digital一般員工薪資的4934倍。

舊金山商業時報也公布2020年收入下降的執行長排名。其中，Uber執行長柯斯洛夏希(Dara Khosrowshahi)2020年總體薪資減少3000萬元。但他的去年收入仍高達1200萬元。

部分耳熟能詳灣區知名執行長的薪資也縮水，然而，顯而易見的是，他們的薪資總額仍高達數百萬元。臉書執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、Saleforce執行長貝尼奧夫(Marc Benioff)兩人在2020年收入皆略高於2500萬元，分別在排名在第25名、第26名。

此外，儘管疫情發生，排名前100名薪資最高的舊金山執行長中，有四分之三執行長的2020年薪資比前一年增加。這100位舊金山執行長薪資總額為28億元。