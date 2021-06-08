加州疫苗接種系統 藏洩漏隱私疑慮

隱私專家認為，加州疫苗接種系統存在洩漏病人醫療訊息的出口。（Getty Images）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）在宣布新冠疫苗 接種獎勵計畫時強調，每一個居民在接種疫苗後，資料都會被自動輸入加州的數據庫中。

為了讓擔心可能錯失150萬元獎金的民眾放心，紐森說：「我們的系統裡有大家的資料。」他指的資料是儲存在加州衛生廳疫苗資訊系統中數千萬居民的接種資料。

加州有數以千計的公家單位、醫療服務機構、藥房和非牟利組織爭先恐後為居民注射疫苗，他們在第三方網路平台上共享病人數據，使隱私 權維權人士擔心，當前的法律保護措施無法阻止疫苗接種者訊息被洩漏，或被出售到數據市場上。

維權人士還擔心，為了對抗新冠疫情，政府頒布了緊急豁免令，削弱了像聯邦健康保險隱私及責任法案（Health Insurance Portability and Accountability Act，簡稱HIPAA）這類保密法的權力，使原本應該受到保護的訊息更容易被分享。

隱私維權組織「電子前哨基金會」（Electronic Freedom Foundation）資深律師田禮（Lee Tien，音譯）表示，他還未發現加州有明顯的醫療資訊洩漏情形。但他認為，加州病人數據系統充滿漏洞，尤其是在縣市政府層級上，他將這些漏洞稱為保密醫療訊息的潛在「出口匝道」（exit ramp）。

田禮指出，HIPAA規定，加州衛生廳等醫療單位對病人訊息具有保密義務，但HIPAA並不適用於柏克萊衛生局或舊金山衛生局。

隱私專家表示，加州的大規模疫苗接種計畫不斷增加非臨床單位提供的訊息，這些單位包括雇主、藥房、社區醫療組織和網路醫療服務提供者，許多單位介入檢測、疫苗分配和加州已接種疫苗者註冊等工作的程度也愈來愈深。

俄勒岡州非牟利隱私政策研究組織「世界隱私論壇」（World Privacy Forum）執行董事狄克森（Pam Dixon）表示，在川普執政期間，美國衛生部頒布了幾項前所未有的HIPAA豁免法，導致病人訊息有被洩漏到私人數據市場上的危險。美國公民自由聯盟（American Civil Liberties Union）立法協調員克萊默毛德（Becca Cramer-Mowder）也有同感。

克萊默毛德表示，她不知道加州與第三方單位在疫苗接種數據方面的關係，但她警告，目前由私人公司在政府官員指導下開發的數位疫苗接種驗證系統，會使病人訊息保密工作變得更複雜和更困難。