加州最大教師工會 反對罷免紐森

加州最大的教師工會，加州教師協會日前投票反對罷免紐森。（美聯社）

加州 最大的教師工會--加州教師協會（California Teachers Association） 4日發布聲明指出，根據教師協會投票結果，該會反對罷免加州州長紐森 （Gavin Newsom）。

SFGATE報導，加州教師協會主席E. Toby Boyd讚揚紐森在新冠肺炎疫情大流行期間，對加州公立學校的承諾，這位民主黨州長優先替教育 工作者和學校工作人員接種疫苗，使加州新冠肺炎疫情傳播率達到最低。

Boyd說：「過去一年，我們都努力應對疫情帶來的挑戰與損失，我們學到的教訓之一是，當做出決定時，專注最大的利益，我們可應對最嚴峻的挑戰。加州教育工作者強烈反對罷免紐森。儘管從疫情期間課堂的角度來看，我們並不總是在方法上達成一致，但我們從未質疑過他對加州公共教育的承諾。」

Boyd同時肯定紐森在特許學校方面的政策，他的預算計畫替公立學校和大學校園重新恢復歷史性增長，以及將過渡性幼稚園課程（transitional kindergarten）計畫擴大到所有四歲兒童。

加州教師協會擁有超過30萬名會員，隸屬美國國家教育協會（National Education Association）。由近700名教育工作者組織的最高管理機構，投票反對紐森的罷免選舉。