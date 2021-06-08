復甦好跡象 金山灣區捷運載客量逐漸上升

灣區捷運載客量有回升的跡象。圖為去年居家避疫時，捷運上空蕩蕩的景象。（Getty Images）

隨著經濟逐漸重開，新冠疫情期間載客量大跌的灣區捷運 （BART）最近載客量有起死回生的跡象。

舊金山 紀事報（Chronicle）根據捷運局公布的載客量數據，統計出2019年載客量前50名的路段，並將這些路段載客量與最近幾個月的載客量進行比較，以了解灣區捷運交通的恢復程度。

統計結果顯示，捷運目前載客量仍遠低於2019年，這50個路段今年5月的載客量平均比2019年5月低89%。恢復程度較高的大部分是停站較少、靠近舊金山的路段，例如Powell Street到德利市（Daly City）路段，目前載客量約低於疫前78%。相反地，距離較長的路段恢復程度最差，例如從舊金山市中心到捷運路線終點站的路段，包括從東灣佛利蒙到舊金山Embarcadero站，及密爾布瑞（Millbrae）到舊金山Montgomery Street站，目前載客量低於疫前97%。

儘管如此，數據顯示捷運載客量最近幾個月逐漸上升，統計的50個路段今年1月到5月的載客量上升81%，以核桃溪到舊金山Embarcadero站的增幅最大，從1000人增加到近3000人，但仍遠低於2019年5月的3萬8000人。

此外，捷運周末的載客量恢復程度大於周間。以核桃溪到舊金山Embarcadero站路段為例，周間載客量比疫前低93%，但周六和周日載客量分別比疫前低79%和85%。這些數字反映出，現在較多民眾搭乘捷運從事休閒活動，而非用來上班通勤，或者，周末必須工作者，如餐廳和旅遊業勞工，搭乘捷運的比例較高。

由於乘客人數增加，捷運局7日開始加開班次，黄線、紅線和綠線的列車從每30分鐘一班增加為每15分鐘一班，平均周一到周五每日增加26個班次，周末增加16個班次。捷運局計畫從8月30日起恢復疫前服務，將晚間服務截止時間從現在的9時延長到午夜0時。為了吸引乘客重新搭乘捷運，捷運局還將於9月提供使用Clipper卡的乘客半價優惠。

對於加州將於6月15日解除口罩 令，捷運局發言人達克沃斯（Anna Duckworth）說：「捷運口罩令不會隨著加州6月15日解除口罩令而解除，因為捷運受美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，簡稱TSA）管轄，TSA的全國口罩令要到9月13日才會解除。」