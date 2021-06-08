我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年賺4.1億 DoorDash華裔徐迅 舊金山CEO薪資第1

加州路怒槍殺6歲童 她是台灣移民之女 曾患嚴重抑鬱

復甦好跡象 金山灣區捷運載客量逐漸上升

編譯組／灣區7日電
灣區捷運載客量有回升的跡象。圖為去年居家避疫時，捷運上空蕩蕩的景象。（Getty Images）
灣區捷運載客量有回升的跡象。圖為去年居家避疫時，捷運上空蕩蕩的景象。（Getty Images）

隨著經濟逐漸重開，新冠疫情期間載客量大跌的灣區捷運（BART）最近載客量有起死回生的跡象。

舊金山紀事報（Chronicle）根據捷運局公布的載客量數據，統計出2019年載客量前50名的路段，並將這些路段載客量與最近幾個月的載客量進行比較，以了解灣區捷運交通的恢復程度。

統計結果顯示，捷運目前載客量仍遠低於2019年，這50個路段今年5月的載客量平均比2019年5月低89%。恢復程度較高的大部分是停站較少、靠近舊金山的路段，例如Powell Street到德利市（Daly City）路段，目前載客量約低於疫前78%。相反地，距離較長的路段恢復程度最差，例如從舊金山市中心到捷運路線終點站的路段，包括從東灣佛利蒙到舊金山Embarcadero站，及密爾布瑞（Millbrae）到舊金山Montgomery Street站，目前載客量低於疫前97%。

儘管如此，數據顯示捷運載客量最近幾個月逐漸上升，統計的50個路段今年1月到5月的載客量上升81%，以核桃溪到舊金山Embarcadero站的增幅最大，從1000人增加到近3000人，但仍遠低於2019年5月的3萬8000人。

此外，捷運周末的載客量恢復程度大於周間。以核桃溪到舊金山Embarcadero站路段為例，周間載客量比疫前低93%，但周六和周日載客量分別比疫前低79%和85%。這些數字反映出，現在較多民眾搭乘捷運從事休閒活動，而非用來上班通勤，或者，周末必須工作者，如餐廳和旅遊業勞工，搭乘捷運的比例較高。

由於乘客人數增加，捷運局7日開始加開班次，黄線、紅線和綠線的列車從每30分鐘一班增加為每15分鐘一班，平均周一到周五每日增加26個班次，周末增加16個班次。捷運局計畫從8月30日起恢復疫前服務，將晚間服務截止時間從現在的9時延長到午夜0時。為了吸引乘客重新搭乘捷運，捷運局還將於9月提供使用Clipper卡的乘客半價優惠。

對於加州將於6月15日解除口罩令，捷運局發言人達克沃斯（Anna Duckworth）說：「捷運口罩令不會隨著加州6月15日解除口罩令而解除，因為捷運受美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，簡稱TSA）管轄，TSA的全國口罩令要到9月13日才會解除。」

捷運 舊金山 口罩

上一則

慈濟募款助台灣抗疫 首波投入10億新台幣

下一則

年賺4.1億 DoorDash華裔徐迅 舊金山CEO薪資第1

延伸閱讀

台掀逃難潮 長榮飛美機票連漲 往紐約票價飆破25萬

台掀逃難潮 長榮飛美機票連漲 往紐約票價飆破25萬
華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像盼居民提供線索

華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像盼居民提供線索
華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像 盼居民提供線索

華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像 盼居民提供線索
71歲確診翁大鬧醫院 搭捷運逃5小時

71歲確診翁大鬧醫院 搭捷運逃5小時
南加艾爾蒙地捷運總站 新設疫苗接種點

南加艾爾蒙地捷運總站 新設疫苗接種點

熱門新聞

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
都布林亞裔頗多，治安良好，卻發生入室搶劫，打傷受害者。（記者劉先進 ／攝影）

舊金山東灣持槍入室搶劫華人案 2嫌落網1嫌在逃

2021-06-07 02:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人

被林志玲問「哪個部位最吸引你」 劉德華高EQ回應撩人
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水