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加密幣暴跌 團體赴特斯拉工廠抗議 籲馬斯克專心造車

記者陳程威／佛利蒙報導
特斯拉佛利蒙工廠外聚集了數十名抗議馬斯克的民眾。（記者陳程威/攝影）
特斯拉佛利蒙工廠外聚集了數十名抗議馬斯克的民眾。（記者陳程威/攝影）

比特幣、狗狗幣和其他加密貨幣的價格暴跌了40%以上。特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)在加密貨幣中的角色一直備受爭議。無論是在「周六夜現場」(Saturday Night Live)講述狗狗幣是一場騙局，還是突然在推特發文意識到比特幣存在環境問題，引起加密貨幣支持者的擔憂與抗議。

最近數周，隨著加密貨幣價格的暴跌，許多加密貨幣投資者組成了「Stop Elon」的組織，呼籲馬斯克專注於製造汽車等事情上來，不再發表相關影響市場的推特。6日有數十位Stop Elon的灣區民眾，6日在佛利蒙的特斯拉工廠門前抗議，呼籲民眾以及特斯拉的股東能夠限制馬斯克發布相關干擾市場的言論。

活動組織者之一邁克（Michael）表示，馬斯克的推特帳號擁有高達5600萬的追蹤者，個人資產也高達數千億元。「這給了他巨大無比的影響力，而他卻利用了該影響力來操縱市場。」

馬斯克曾是加幣貨幣的最大推手之一，先前其所領導的特斯拉就表示將接受比特幣用作購買汽車的方式。於此同時，特斯拉在今年2月也宣布斥資購買15億元用以購買比特幣。比特幣等加密貨幣的價格也從疫情爆發時上漲了數十倍。馬斯克也在比特幣普遍上漲期間被稱作比特幣的CEO。

然而從今年5月開始，隨著馬斯克在周六夜現場的言論，以及上周在推特上發布疑似特斯拉不再接受比特幣的推特，比特幣也瞬間暴跌超過10%。

邁克表示，Stop Elon的目標就是通過相關的遊行抗議活動引起公眾的關注，說服超過三分之二的特斯拉股東，在股東大會上要求馬斯克停止發布相關言論。對於批評人士表示「任何金融投資都存在風險」的批評，邁克認為，這是關乎操縱市場，而非單純的投資議題。

當天抗議現場，Stop Elon組織支持對佛利蒙特斯拉勞工籌組工會。早先特斯拉的佛利蒙工人曾因工作環境而罷工。

截止目前，馬斯克並未回應。

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