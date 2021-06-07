避免再有瘟疫爆發 柏加大專家促查新冠病毒來源

柏克萊專家尼爾森等要求調查新冠病毒是否實驗室外洩。圖為武漢病毒研究所。(Getty Images)

新冠肺炎大流行病爆發時，中、美科學界認為病毒是從動物身上傳染到人體。科學界一般不認為病毒從實驗室外洩之說。隨著疫苗接種普遍，疫情開始緩和時，總統拜登上周呼籲對病毒來源進行獨立調查工作。柏克萊加大 綜合生物學 (integrative biology) 教授尼爾森 (Rasmus Nielsen) 與其他17位科學家共同於「科學」(Science) 雜誌中發文，要求調查實驗所外洩之說。

雖然如此，尼爾森指出，無論來自自然界，或者實驗室，科學界與社會對付這種傳染病的方法應沒有什麼兩樣。

世界衛生組織 (World Health Organization, WHO ) 今年3月提出報告，認為病毒實驗室外洩相當不可能，可是仍未完全排除其可能性。尼爾森指出，WHO 所提報告並未包含對實驗室外洩假設進行調查。WHO在未搜集相關資訊下，即排除這個可能性。此外WHO沒有進行尋找新型流行疾病來源的標準分析，如追蹤最先感染病毒患者詳細資訊等。

尼爾森說，有關中國科學院武漢 病毒實驗所 (the Wuhan Institute of Virology) 所作的研究包括於人體細胞上培養病毒，同時也在細胞上加上其他病毒，分析那種病毒感染力較強，可是如此一來，會發生增強病毒感染力危險。

雖然如此，目前沒有證據可證明新冠病毒是於實驗室製造出來。尼爾森表示，新冠病毒的DNA 序列與自然演進論沒有任何衝突的地方。

尼爾森說，武漢病毒實驗所曾發表有關研究人造病毒 (chimeric viruses) 的研究報告。許多病毒實驗所都進行人造病毒研究，因為這種研究的目的主要是想瞭解流行病如何爆發。如果想發現流行病肇因，則就必須將病毒放進人體細胞。這種研究主要目的是要防止下一次傳染病爆發。可是這種研究必須在一個安全的情況下進行。

他說，衡量病毒實驗所的生物安全度 (biosecurity) 一共分為四級，武漢病毒實驗所的生物安全度只是第二級。他認為如果要進行流行病毒研究，最好能在生物安全度第三級與第四級的情況下進行。尼爾森認為第二級是太低了一點。

他指出，雖然尚無從動物身上找到新冠病毒的證據，可是這無法證明什麼。他說，許多病毒不知從何而來。誰都還沒有弄清楚伊波拉 (Ebola) 病毒從何而來。病毒從實驗室外洩現象經常發生。SARS-1病毒就從實驗室中外洩到外界，這種情形一共出現五次，可是尚未傳出新型病毒從實驗室外洩出來情形。

尼爾森表示，無論病毒來自自然界或者是實驗室，科學界與整個社會大環境應付病毒的方式應該沒有什麼兩樣。徹底瞭解病毒來源主要目的是發現病毒傳染途徑，避免下一次大瘟疫爆發。