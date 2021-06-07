聯邦法官推翻加州禁令 官員、專家群起抗議

聯邦法官推翻加州禁止持有大規模殺傷力來福槍規定, 引發爭議。圖為民眾集會要求控槍。(Getty Images)

聖地牙哥聯邦法官貝尼提茲 (Roger Benitez) 日前美國 槍械暴力覺醒日 (National Gun Violence Awareness Day) 當天裁定，試圖推翻加州 州法禁止持有攻擊性來福槍 (rifle)規定。貝尼提茲說，加州州法認定軍用來福槍非法，可是聯邦最高法院與其他州允許民眾持有軍用來福槍。加州的規定剝奪守法加州人持有這種武器的權利。

貝尼提茲在長達94頁的裁決書中，將AR-15自動步槍比照為瑞士刀，同時禁止執行管制來福槍相關規定。加州檢察長邦塔 (Rob Bonta) 將有30天時間提出上訴。

加州民主黨民選官員與管制槍械專家日昨群起抗議貝尼提茲論調，指出最壞的情況下，這項裁決將為聯邦最高法院鋪路，讓最高法院有機會否決保護美國民眾免於槍械暴力相關立法。

前美國總統川普於2018年任命卡瓦諾 (Brett Kavanaugh) 擔任最高法院大法官 ，此外川普於離職前夕任命巴瑞特 (Amy Coney Barrett) 為大法官，形成美國最高法院保守勢力抬頭狀態。

史丹福大學法學教授多諾修 (John Donohue) 表示，槍械遊說集團多年來夢寐以求的就是如何放寬槍械管制。可是在最高法院出現第五位保守派大法官之前，他一直認為遊說集團的夢想無法實現。但是現在情況已完全不同。

全案送交最高法院裁決時，仍須經過一些較低階層司法單位審議。加州檢察長邦塔提出上訴後，聯邦第九巡迴上訴法庭將委任三人小組審議上訴案，然後再提交第九巡迴上訴法庭法官裁決，經過數度審議後，全案可能會轉呈聯邦最高法院作出最後裁決。

貝尼提茲法官曾於2017年反對加州彈匣管制法。這項已實施近20年的州法，禁止加州人買賣10顆子彈以上的彈匣子。此外他曾於2020年4月否決一項2019年的加州州法。根據這項規定，任何購買彈藥民眾，必先經過背景調查。加州州府已對這兩項裁決提出上訴。

克里佛德防止槍械暴力法律中心 (the Giffords Law Center to Prevent Gun Violence) 主任富雷里區 (Ari Freilich) 指出，貝尼提茲可能改變許多槍械暴力相關立法，其所提法案亦有可能源源不斷，送上最高法院裁決。

雖然如此，富雷里區對整個法律過程發展仍審慎樂觀。他說，第九巡迴法庭已多次提過，加州的槍械管制法合乎憲法規定，同時保護民眾生命安全。

士德頓 (Stockton) 1989年發生學校槍殺事件，造成五名學童死亡，另30多人受傷。慘案發生之後，加州已立法禁止攻擊性武器。州長紐森強力提倡防止槍械暴力，稱貝尼提茲所提法案「直接威脅加州人的性命與公眾安全」。

邦塔於一項簡短聲明中稱，貝尼提茲裁定基本上犯錯。

邦塔說，加州剛出現集體射殺事件，貝尼提茲竟然選在6月4日槍械暴力警覺日，提出反對槍械管制法令，將攻擊性來福槍比照為瑞士刀。這無論從法律上、常識上，或者就事實而言，都說不過去。