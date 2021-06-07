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聯邦檢察官：去年2起殺警案 激進派民兵涉入

編譯組／灣區6日電
聯邦檢察官指白人激進民兵組織涉嫌殺害警衛人員。本圖為示意圖，並非文中所述的民兵組織。(Getty Images)
聯邦檢察官指白人激進民兵組織涉嫌殺害警衛人員。本圖為示意圖，並非文中所述的民兵組織。(Getty Images)

灣區聯邦檢察官最近呈交法庭文件顯示，2020年所發生兩宗槍殺警衛人員案件，與激進派民兵 (militia) 組織「灰熊偵查員」 (Grizzly Scouts) 有關。

根據法庭文件，嫌犯卡里羅 (Steven Carrillo) 2020年5月29日於屋崙槍殺聯邦保衛服務警員安德伍德 (Dave Patrick Underwood) ，以及2020年6月6日於Ben Lomond槍殺聖他克魯茲縣警古茲維勒 (Damon Gutzwiller) 時，似乎是個人犯罪事件。然而嫌犯卡里羅是北加州反政府激進民兵組織「灰熊偵查員」的成員。

灰熊偵查員民兵組織提供武器訓練，安排與警方展開全面戰爭，全面攻擊警調人員。根據法庭文件，灰熊偵查員民兵組織成員大部分仍逍遙法外。灰熊偵查員是一個全國性民兵組織，使用「布加洛」 (Boogaloo) 這個名稱，喜歡穿夏威夷襯衫，說話語氣兇暴，然而仔細安排暴力犯罪行動。

聯邦大陪審團四月間對29歲的拉許 (Jessie Alexander Rush) 、33歲的布蘭卡斯 (Robert Jesus Blancas) 、23歲的伊巴拉 (Simon Sage Ybarra)，以及21歲的米區 (Kenny Matthew Miksch) 提出控罪。四名被告中，只有布蘭卡斯監禁牢中，布蘭卡斯並且面臨誘拐兒童罪名。

聯邦大陪審團控訴書顯示，卡里羅為灰熊民兵組織成員，同時顯示該集團去年進行的暴力訓練活動。控訴書同時指出，灰熊組織將警方執法人員稱為「敵方」，組織甚至提到逮捕警員，將他們視為戰俘，拷問這些警員，取得重要資訊，將他們衣服剝光，開車將他們帶到野外，然後將這些「敵人」丟到荒野中。

據報導類似組織還有「布加洛男孩」(Boogaloo Bois)等，和傳統右翼不同，他們極端痛恨民主黨大政府主張，認為政府不應管民眾的事，有人曾因殺警察而被捕。他們也支持川普，有根深柢固的白人至上情結，認為美國應是白人組成的國家，不歡迎外來移民，並被非裔組織定位為仇恨團體。

暴力犯罪 警察 加州

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