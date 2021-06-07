灣區設「住房管理局」 盼州府撥款1850萬

灣區可負擔住房供不應求。（記者劉先進 ／攝影）

灣區 數個機構和官員舉行線上座談會，討論如何緩解住房危機。北加州非營利住房協會執行主任菲什曼（Amie Fishman）表示，主張加強地區合作緩解住房壓力的灣區住房金融管理局（Bay Area Housing Finance Authority）已成立，希望州府能在預算中撥款1850萬，為管理局成立初期提供資金，啟動區域解決住房危機的方案。

州政府若能撥款1850萬，可以為灣區住房金融管理局成立初期提供資金，資助5個試點計畫，分別是：一、建設完善網絡平台Doorway，將對住房有需求的居民和可負擔住房申請資源對接；二、打造可負擔房數據數據庫，跟蹤新建或保護的可負擔房數據；三、建設保護可負擔房策略，利用財務或技術支持，保護好房源；四、創建反流離失所服務網絡，提供服務保護租客免於被迫搬家；五、建設遊民預防系統，讓人們居者有其屋。

北加州非營利住房協會執行主任菲什曼（左）表示，希望州府能在預算中撥款1850萬，為灣區住房金融管理局成立初期提供資金，啟動區域解決住房危機的方案。（記者劉先進 ／翻攝）

大都會委員會（MTC）執行董事麥克米倫（Therese McMillan）表示，多個機構正在要求加州提供適度的投資，以啟動灣區住房金融管理局。因為立法機構需要在6月15日之前批准預算，未來幾周非常關鍵。期待著與所有相信合力解決地區住房挑戰的力量的人合作，使這一預算請求通過，並在多個層面，從州立法機構獲得支持。

柏克萊市長阿瑞昆（Jesse Arreguin）說，在疫情 爆發前，灣區就面臨著住房的嚴重短缺，特別是低收入 、極低收入和極低收入者的住房。據估計，疫情中，遊民人數約增加20%，如果不立即採取行動，可能還會增加。各縣均試圖通過債券措施來資助可負擔房，卻以失敗告終。有些縣還積極抵制建設新的經濟適用房，把住房挑戰留給城市，沒有必要的資金來建設儲備住房。

他說，區域領導人、州政府官員和非營利性合作夥伴合作打造灣區住房金融管理局（BAHFA），讓政府、企業、勞工機構、公平和住房領導人聚集一堂，討論和制定行動計畫，以解決地區的住房負擔能力危機。灣區有獨特的機會擴大技術援助計畫和資金的規模，以保護、保存和建設新的可負擔住房。管理局的出現至關重要。因為美國正從疫情中恢復過度，地區面臨嚴重的可負擔房短缺。相信管理局可以很好地幫助地方預防遊民和保護現有住房。