我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

金山市長布里德訪接種站與民同樂 推動打疫苗

記者李晗 / 舊金山報導
市長布里德（右後）參加疫苗站家庭同樂活動，推動疫苗接種。（市長辦提供）
市長布里德（右後）參加疫苗站家庭同樂活動，推動疫苗接種。（市長辦提供）

舊金山持續推進疫苗接種活動，推高接種率。全市合資格的民眾接種率已經接近八成，而65歲以上的長者的接種率也已經有九成。

6月5日周六，市長布里德（London Breed）去到灣景區的「東南健康中心」（Southeast Health Center）的接種點參加家庭同樂活動（Family Fun），鼓勵更多的民眾接種疫苗。灣景區內亞裔居住眾多，當天也有亞裔民眾前往接種疫苗。

布里德說，市府會將疫苗送到人們所居住的地區，方便接種，尤其是那些一直以來被忽視、獲得服務不足的社區。她強調要確保舊金山所有的居民都受到保護。

根據衛生局的數字，全市合資格（12歲以上的民眾）的79萬人中，已經有79%的人至少接種了一劑疫苗，接近了八成，完成全部接種的民眾則是大約有67%。在65歲以上的長者方面，已經完成一針接種的比例達到九成，全部完成接種的則是八成。

在族裔方面，全市的亞太裔民眾（包含12歲以下）的接種率大約是74%，相較於白人（63%）、西語裔（66%）和非裔（55%）而言較高。夏威夷原住民和太平洋島嶼裔的接種率則是超過九成。因為全市的各族裔人口數字均是估算，所以這個接種比例的數字也可能存在誤差。

衛生局也公佈了不同社區的接種率。全市而言，在市中心金融區（Financial District/South Beach）的接種率最高，達到81%，日本城、米慎灣（Mission Bay）、肖化區（Portola）、外米慎（Excelsior）則緊隨其後，都接近八成。華埠、灣景區、雙子峰西側等地區也都有超過七成的接種率，躋身前十名。

疫苗 亞裔 舊金山

上一則

華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像盼居民提供線索

下一則

暌違1年…舊金山市政廳 6/7重新對外開放

延伸閱讀

居家1年外界憂 舊金山公校生免費贈書、心理輔導

居家1年外界憂 舊金山公校生免費贈書、心理輔導
毒品注射中心惹議 州參議員威善高澄清

毒品注射中心惹議 州參議員威善高澄清
灣區遊民全部請離街頭 需要118億元

灣區遊民全部請離街頭 需要118億元
紐森：戶外用餐區 將開放到年底

紐森：戶外用餐區 將開放到年底
金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

熱門新聞

舊金山亞裔女警 遭遊民掐脖抓髮襲擊 朝仇恨犯罪偵辦

2021-05-31 19:11
舊金山獲WalletHub選為美國最值得留宿城市第三名。（Getty Images）

全美最值得留宿城市 舊金山第3 佛利蒙墊底

2021-06-04 13:51
加州卡車司機短缺，貨運公司提供多項福利搶人。（Getty Images）

還在學程式設計？現在卡車司機才好賺

2021-05-31 02:14
東灣都布林社區一向較為安全。2日晚上，在Clifden Court路發生跟蹤受害者入室搶劫，60歲男性受害者被劫匪開槍擊中。（記者劉先進／攝影）

金山奧克蘭、都布林連環搶 華人遭跟蹤入室劫財槍擊

2021-06-04 01:20
納巴縣證實出現首例完成疫苗接種仍染疫死亡的案例。（Getty Images）

金山納巴縣首例 逾65歲婦打新冠疫苗後染疫死亡

2021-06-05 00:23
33歲的襲警嫌犯孔特拉斯（Gerardo Contreras），此前就襲擊過警員。（取自abc 7電視台知名亞裔記者Dion Lim推特）

金山華埠毆警遊民 曾罵「專殺亞裔」有襲警紀錄

2021-06-01 00:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到

失業勞工退稅來了 1300萬民眾將陸續收到
梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」

梅根產女 以女王與黛安娜王妃名字命名「莉莉貝」
綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光

張柏芝被閨蜜爆脫單？曬泳裝照素顏曝光