華裔張婆婆失蹤 金山警局公布影像 盼居民提供線索

舊金山警局4日公布失蹤華裔婆婆張瓊珍 (Jean Chang Kan Fung) 最新照片。(圖片由舊金山警局提供)

舊金山 警局4日公布失蹤華裔 婆婆張瓊珍 (Jean Chang Kan Fung) 最新照片。照片顯示84歲高齡的張婆婆穿著粉紅色的夾克外套，棕色的褲子，黑色的UGG靴子以及紅色Beanie小圓帽，帽子上有LG商標。

根據舊金山警方，張婆婆身高五呎，體重90磅，頭髮花白。調查人員表示，這張照片是在張婆婆失蹤當天5月28日拍攝下來的，相信張婆婆目前仍穿著同樣衣飾。

張婆婆能說粵語與台山話，居住在舊金山的列治文區。

失蹤華裔婆婆張瓊珍照片。(圖片由舊金山警局提供)

警方表示，張婆婆5月28日下午離開列治文住所，外出散步，最後一次有紀錄行蹤是5月28日下午4時，當時她出現於舊金山Marina區的Safeway 超市。從那個時候開始，就不知其活動行蹤。

警方呼籲看到過張婆婆者，立刻打911電話通報警方（張婆婆的英文名字為Jean Chang Kan Fung，主流英文媒體則以馮姓「Fung」代稱）。如果有知悉相關消息，請聯絡舊金山警局通報熱線415-575-4444，或發推文到TIP411，推文起頭先打SFPD。

警方認為由於張婆婆高齡與健康狀況，目前處境危險。警方並且公佈張婆婆經常出現地區，包括Clement 街、金門大橋 、Crissy 機場，以及Graton 與River Rock 賭場。

張婆婆家人在一份聲明中說：「我們知道她就在外面那兒。我們不知道她現在如何，她是餓了、還是需要幫助。我們懇求大家關注事件。她說粵語和台山話。我們想念她。感謝所有協助並繼續協助這次搜索的人。婆婆一直以家庭為重。由於語言障礙，我們相信她在外面會感到無助和害怕。請幫助我們團圓。」