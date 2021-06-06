金山市長布里德訪接種站與民同樂 推動打疫苗

市長布里德（右後）參加疫苗站家庭同樂活動，推動疫苗接種。（市長辦提供）

舊金山 持續推進疫苗 接種活動，推高接種率。全市合資格的民眾接種率已經接近八成，而65歲以上的長者的接種率也已經有九成。

6月5日周六，市長布里德（London Breed）去到灣景區的「東南健康中心」（Southeast Health Center）的接種點參加家庭同樂活動（Family Fun），鼓勵更多的民眾接種疫苗。灣景區內亞裔 居住眾多，當天也有亞裔民眾前往接種疫苗。

布里德說，市府會將疫苗送到人們所居住的地區，方便接種，尤其是那些一直以來被忽視、獲得服務不足的社區。她強調要確保舊金山所有的居民都受到保護。

根據衛生局的數字，全市合資格（12歲以上的民眾）的79萬人中，已經有79%的人至少接種了一劑疫苗，接近了八成，完成全部接種的民眾則是大約有67%。在65歲以上的長者方面，已經完成一針接種的比例達到九成，全部完成接種的則是八成。

在族裔方面，全市的亞太裔民眾（包含12歲以下）的接種率大約是74%，相較於白人（63%）、西語裔（66%）和非裔（55%）而言較高。夏威夷原住民和太平洋島嶼裔的接種率則是超過九成。因為全市的各族裔人口數字均是估算，所以這個接種比例的數字也可能存在誤差。

衛生局也公佈了不同社區的接種率。全市而言，在市中心金融區（Financial District/South Beach）的接種率最高，達到81%，日本城、米慎灣（Mission Bay）、肖化區（Portola）、外米慎（Excelsior）則緊隨其後，都接近八成。華埠、灣景區、雙子峰西側等地區也都有超過七成的接種率，躋身前十名。