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毒品注射中心惹議 州參議員威善高澄清

李晗
舊金山選區的威善高（Scott Wiener，中）推出毒品「安全注射中心」的SB 57最新立法，引起爭議。（本報檔案照片）
舊金山選區的威善高（Scott Wiener，中）推出毒品「安全注射中心」的SB 57最新立法，引起爭議。（本報檔案照片）

早前多個團體聯合召開新聞發佈會，質疑加州關於毒品「安全注射中心」的SB 57最新立法，讓這個在加州多個大城市的試點項目充滿爭議。6月4日，主推該立法的州參議員、代表舊金山選區的威善高（Scott Wiener）與中文媒體線上座談，力圖澄清部分爭議。

所謂的安全注射中心，就是可以現場具有醫護社工、戒毒指引、清潔設備的吸毒場所，目的就是為了減少吸毒過量而導致的死亡個案。

威善高說，舊金山過去一年有700多人死於吸毒過量。而今年的死亡人數的趨勢，也很可能會超過去年，打破記錄。他強調自己也不希望別人吸毒，但是很多人還是有毒癮，因此當務之急是減少死亡，同時提供戒毒的服務。

舊金山主流政界，從市議會到市長全員支持建設這個注射中心。威善高表示，注射中心不會提供毒品給癮君子使用。他們必須要自己攜帶毒品。同時比起在街上讓他們自己吸毒，注射中心會是一個更安全的場所。

反對注射中心的團體此前的發佈會上直指SB57法案鼓勵人們使用非法毒品，加州平等公義協會主席李少敏認為，中心沒有要求吸毒者注射後作藥物治療，只會助長毒品販運和吸毒。反方也援引了多個數字，尤其是加拿大溫哥華的死亡人數。據悉，溫哥華注射站運行18年後，吸毒過量死亡人數增加約1000%，從172人上漲到1723人。

威善高表示，沒有任何證據顯示死亡人數的攀升和注射中心有關，而注射中心內則沒有發生過死亡的案例。他形容反對方是把整一個城市的死亡人數拿來怪罪在注射中心身上，二者之間並沒有證據顯示關聯。至於戒毒的服務，他則說戒毒服務需要癮君子準備好了才能有效，而不能強制執行戒毒。

目前法案已經通過了加州的參議會，準備在眾議會中表決。舊金山選區的兩位華裔眾議員邱信福、丁右立都是立法的起草人。法案若是獲得通過，將交由州長紐森（Gavin Newsom）決定簽署或是否決。至於通過之後，舊金山具體的選址則尚且未知。威善高表示應該會在田德隆、南市場街區一帶，因為那附近的吸毒者較多。

早前市長布里德也曾經上書聯邦司法部請求許可。因為毒品注射中心就算在加州合法化，仍有可能面臨聯邦執法部門的掃蕩。

毒品 加州 舊金山

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