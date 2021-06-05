灣區遊民全部請離街頭 需要118億元

新報告稱灣區無家可歸問題可通過118億元解決。 (美聯社)

隨著疫情的結束，政府表示可能會投入更多的錢來解決灣區 無家可歸者的問題。但一個領先的研究機構大膽地提出了一個切實的數額，它認為要把灣區的每一個無家可歸者請離街頭，需要118億元。

灣區委員會在周四發布的一份報告中，計算出需要93億元來建造足夠的庇護 所和住房，為該地區九個縣約3萬5118名無家可歸者提供住所，然後每年需要25億元來維持這些住所的服務和人員配置。

加州立法機構正在考慮在下一個預算 中為全州的無家可歸者項目支出200億元，州長紐森（Gavin Newsom）提議支出120億美元，舊金山市長布里德（London Breed）本周提議在未來兩年增加超過10億美元的新資金。

「灣區的無家可歸者問題是美國最嚴重的」。54頁的「灣區無家可歸者」的作者之一科夫特（Adrian Covert）說。無家可歸者最嚴重的情形是完全沒有住所的人，在灣區，這類人占無家可歸總人口的73%。

科夫特說，對於建立足夠的緊急避難所，屋崙所使用的戶外 「小木屋」，只需要消耗擬議預算中約2億4500萬元，是最便宜的選擇。然後每年的維護將花費約4億8100萬元。報告稱，小木屋的建造成本約為1萬1000元，而建造一個典型的集體庇護所，每張床位的成本通常為4萬3000元。

93億元的前期住房成本中的其餘部分也不是從頭造起，而是將混合使用模塊化預製單元和修復的酒店及其他現有建築。科夫特說：「僅僅用庇護所來讓人們離開街頭是不夠的。如果你無法提供下一站，問題就會擴大。

報告建議主要通過州政府資金、聯邦資金和區域債券的組合來籌集118億元的資金。非營利組織All Home的首席執行官莫斯（Tomiquia Moss）說，重要的是要保證這些住房大部分是過渡性質的，也就是說，在你搬到一個永久的家之前，可以住在這裡。

太多的人抵製傳統的大規模避難所，莫斯說。先讓人們住在小房子裏或廉價的公寓裡，一旦他們搬進永久的住所，這些空間就可以傳給別人，這樣做既經濟又實用。