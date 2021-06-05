灣區遊民全部請離街頭 需要118億元
隨著疫情的結束，政府表示可能會投入更多的錢來解決灣區無家可歸者的問題。但一個領先的研究機構大膽地提出了一個切實的數額，它認為要把灣區的每一個無家可歸者請離街頭，需要118億元。
灣區委員會在周四發布的一份報告中，計算出需要93億元來建造足夠的庇護所和住房，為該地區九個縣約3萬5118名無家可歸者提供住所，然後每年需要25億元來維持這些住所的服務和人員配置。
加州立法機構正在考慮在下一個預算中為全州的無家可歸者項目支出200億元，州長紐森（Gavin Newsom）提議支出120億美元，舊金山市長布里德（London Breed）本周提議在未來兩年增加超過10億美元的新資金。
「灣區的無家可歸者問題是美國最嚴重的」。54頁的「灣區無家可歸者」的作者之一科夫特（Adrian Covert）說。無家可歸者最嚴重的情形是完全沒有住所的人，在灣區，這類人占無家可歸總人口的73%。
科夫特說，對於建立足夠的緊急避難所，屋崙所使用的戶外 「小木屋」，只需要消耗擬議預算中約2億4500萬元，是最便宜的選擇。然後每年的維護將花費約4億8100萬元。報告稱，小木屋的建造成本約為1萬1000元，而建造一個典型的集體庇護所，每張床位的成本通常為4萬3000元。
93億元的前期住房成本中的其餘部分也不是從頭造起，而是將混合使用模塊化預製單元和修復的酒店及其他現有建築。科夫特說：「僅僅用庇護所來讓人們離開街頭是不夠的。如果你無法提供下一站，問題就會擴大。
報告建議主要通過州政府資金、聯邦資金和區域債券的組合來籌集118億元的資金。非營利組織All Home的首席執行官莫斯（Tomiquia Moss）說，重要的是要保證這些住房大部分是過渡性質的，也就是說，在你搬到一個永久的家之前，可以住在這裡。
太多的人抵製傳統的大規模避難所，莫斯說。先讓人們住在小房子裏或廉價的公寓裡，一旦他們搬進永久的住所，這些空間就可以傳給別人，這樣做既經濟又實用。
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