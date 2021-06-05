紐森：戶外用餐區 將開放到年底

加州州長紐森（右）宣布延長戶外用餐區和酒精飲品外賣服務到年底。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）3日宣布，加州允許餐廳繼續提供戶外用餐和酒精飲品外賣服務到今年年底。

紐森3日在舊金山 Tommy's墨西哥餐廳外舉行記者會，他說：「我對這項決定感到興奮，它對經濟復甦來說是個好消息，對公共衛生來說也是個好消息，因為大多數民眾可以繼續待在戶外。」

儘管加州已計畫於6月15日全面重開經濟，但紐森表示，保留戶外用餐有助加州繼續控制病毒傳播。

加州酒精飲品控制局（California Department of Alcoholic Beverage Control）去年3月放寬限制，允許餐廳提供酒精飲品外賣服務，包括瓶裝酒和預製的調酒。今年5月，隨著加州恢復戶外服務，酒精飲品控制局開始核發臨時餐飲許可，以便讓餐廳擴大戶外用餐服務。

由於地方政府有權決定餐廳的戶外營業方式，紐森呼籲地方官員繼續允許餐廳在人行道和停車場等區域營業。

3日和紐森一同舉行記者會的舊金山市長布里德（London Breed）表示，路邊用餐區（parklet）已遍佈舊金山每個角落，它們是新冠疫情期間舊金山的「一盞明燈」。布里德正積極向市議會爭取永久保留路邊用餐區。布里德說：「路邊用餐區提供本市前所未有的生機，就我看來，它們應該被保留。」

納巴縣加州參議員達德（Bill Dodd）已提出一項永久允許酒精飲品外賣的法案。他表示，這項提案可幫助陷入困境的餐廳增加收入，顧客也可獲得更多選擇。

本身也在經營釀酒廠和餐廳生意的紐森，稱讚加州餐飲業在疫情期間展現出的韌性和創新能力。

不過，多次停業又重開的加州餐廳，即便位於病毒傳播率最低的縣，室內顧客容量現在也不能超過75%，就算6月15日起室內顧客容量不再有限制，餐廳又有一個新難題要面對：找不到員工。

加州餐廳協會（California Restaurant Association）上個月向議會表示，加州近三分之一的餐廳在疫情期間倒閉。