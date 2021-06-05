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20年來最乾旱 北加州野火恐比往年早

編譯組／綜合4日電
最新報告顯示，北加州嚴重火災季節的所有組成因素都已到位。(美聯社)
最新報告顯示，北加州嚴重火災季節的所有組成因素都已到位。(美聯社)

加州即將到來的野火季節的挑戰日趨嚴峻。根據北加州地理協調中心的最新報告和地圖，整個夏季該地區大部分區域的火災可能性高於正常水平，到秋天，幾乎整個北加州都將受到嚴重威脅。

極度貧乏的雨季使該地區一半以上的面積降雨量低於平均值的50%，導致廣泛的乾旱狀況，加州大部分地區現在處於極端或異常乾旱。

聯邦土地管理局火災天氣氣象學家利奇（Stephen Leach）說，今年的火災風險比往年來得早。利奇專門負責識別影響北加州和內華達州西北部潛在野火的高風險天氣模式。

利奇說：「野火蔓延現在很容易在北加州的所有地區發生，比正常情況提前了幾個星期。海拔較高的林區有乾燥的燃料，起火越發成為發生大火的重大威脅。在包括海灣在內的低海拔地區，樹木和灌木非常缺水，將比往常更容易成為可燃物」。

根據報告，綠草和雜草已經提前數周乾枯，而缺乏生長的灌木叢也可能導致外部枝葉枯萎，增加其可燃性。利奇說，加州北部三分之一的地區經歷了20多年來最乾燥的雨季。乾燥的土壤使燃料濕度值接近正常年份的火季高峰值，正在創造每年這個時候的乾燥記錄。

利奇稱，最壞的情況是類似於去年8月時的「閃電圍攻」，導致許多火災同時發生 。但這樣的事件 「非常罕見」。

「對於灣區來說，夏末和秋季的海上風季將與非常乾燥的燃料相互配合，將重大火災的可能性推到正常值以上」，

利奇說。「眼下，一個活躍的火災季節所有的組成部件都已到位」。

「然而，這一切都取決於點火情況」，他補充說。「而加州大多數火災是人為造成的。因此，如果我們運氣好，加上每個人在戶外能有謹慎和周到的行為，大家仍然可能度過一個沒有災難性火災的火季」。

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