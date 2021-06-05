夏季還未到 北加州多個水庫快見底

原本在水面下的佛爾森湖船塢，如今已成乾涸的陸地。（美聯社）

北加州 奧洛維爾湖（Lake Oroville）水庫每年提供美國 四分之一農作物灌溉用水、保護瀕臨絕種鮭魚、提供旅遊經濟支持給幾乎每年都因為無情野火必須重建的布特縣（Butte County）。然而，這個支援美國西部主要水道和水庫系統的巨大湖泊，正在以驚人的速度縮水，加州官員預測，它今年夏季的水位可能創下歷史新低。

儘管乾旱在加州並不罕見，但今年比過往更熱、更乾，這讓水庫儲水和塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的積雪蒸發得更快。戴維斯加大流域科學中心（Center for Watershed Sciences）共同主任蘭德（Jay Lund）指出，加州1500多個水庫目前水位都不到正常的50%。

這個國殤日周末可以看到，奧洛維爾湖數十艘船屋底下已經沒有足夠的水可以支撐它們，鄰近福爾森湖（Folsom Lake）的船塢底下已經不是湖水，而是乾涸的陸地。

官員預測，奧洛維爾湖的水位到8月底或9月初可能打破最低紀錄646呎，屆時，一個主要的水力發電廠將被迫關閉，這將是有史以來這個發電廠第二次關閉。

加州水資源局公用事業營運長索坦查德（Behzad Soltanzadeh）表示，低水位將嚴重影響加州發電廠生產電力。在奧洛維爾湖滿水位時，愛德華發電廠（Edward Hyatt Power Plant）和鄰近的發電廠可生產高達900千瓩（900 megawatts）的電力，每一千瓩可供800到1000個家庭使用。

對北加州布特縣居民來說，缺水讓他們感到恐懼，因為當地2018年發生加州史上最嚴重的山火 ，造成85人死亡，去年的山火也造成16人死亡。

加州是地中海型氣候，代表加州會有乾熱的夏季，冬季也不一定會潮濕。因此，水庫有如加州的水儲蓄帳戶，在潮濕的年份積存用水供乾燥的年份使用。去年是加州有史以第三乾燥的年份，今年氣溫在國殤日周末提前破百，原本預期春末會流入水庫的50萬畝呎水從未出現。