加州火車電氣化延至2024年啟用 經費增至23億元

加州火車電氣化計畫將延遲至2024年才能完成。(圖取自加州火車臉書)

加州 火車部門(Caltrain)官員3日宣布，加州火車從內燃機動車轉換到時尚電氣化的過渡時期，可能還需比預期多花2年時間，才能完成，所需經費也會增加超過3億元。第一條在聖荷西 與舊金山 之間的電氣火車，預計將於2024年底開始服務，而非明年。51英里電氣化工程將耗資23億元，高於原先估計的19.8億元。

這項計畫是加州火車未來十年計畫的重要部分：將有更多火車能在新系統上運行，有助於推動火車從原本通勤者為中心的路線，轉換成類似BART交通的全天候大眾運輸服務。但是，電氣化工程受到一長串灣區其他重要的交通計畫的延誤、超支等影響，其中包括海灣大橋東跨、BART服務延伸至聖荷西、舊金山中央地鐵計畫等。原定明年8月完成的加州火車新車隊133電動列車交付，已推遲到2023年底。

加州火車部門執行主任布歇德(Michelle Bouchard)表示，工程延誤讓人失望，因為加州火車電氣化有迫切需求。電氣化項目於2017年動工，除了有環境較佳與較少噪音優勢外，全新電動車隊能在每個車站快速停車與加速，加快火車行駛行程。最終，官員希望從止山到聖荷西加州火車電氣化走廊，可成為連接舊金山與洛杉磯之加州高鐵項目的最後一站。

據了解，加州火車第一批新型9節車廂電動列車已交付，目前正在科羅拉多州的一條軌道進行測試。官員表示，大部分架空電線與牽引電力設施，預計將於明年底前完工。

加州火車如何補足成本超支，有待觀察。這個項目今年初自新冠紓困計畫獲得額外5200萬元聯邦基金，鐵路正在尋求其他經費來源，包括來自債券、州或聯邦撥款，獲得來自舊金山、聖他克拉拉縣等其他地區機構捐款，來支付其餘費用。