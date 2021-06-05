若聯邦有通知… 聖縣檢察長羅森：VTA槍案原可避免

聖他克拉拉縣地檢長羅森認為，VTA槍擊案原本可以避免。圖為VTA槍擊案發生時警方攻堅的影片截圖。（美聯社）

聖他克拉拉縣檢察長表示，如果聯邦有通知地方當局關於槍手的訊息，上周發生在聖他克拉拉谷交通局（VTA）輕軌電車停放站的大規模槍擊案應可避免。

聖他克拉拉縣檢察長羅森（Jeff Rosen）指出，海關官員五年前曾在槍手卡西迪（Samuel Cassidy）的行李中發現恐怖主義書籍和詳細描述他如何憎恨VTA的筆記，但聯邦從未向他們透露過這項訊息。羅森表示，在上周這起槍擊案發生之前，本地執法單位對這名57歲的VTA員工一無所知。

羅森3日接受聖荷西 信使報（Mercury News）訪問時說：「如果聯邦當初有分享這個訊息給本地執法單位，我們就會對卡西迪採取介入行動，我們可能可以獲得足夠證據對他發出槍枝暴力禁制令，也可以要求卡西迪接受精神健康服務或其他治療。」

加州槍枝管制法「紅旗法」（red flag law）規定，如果執法單位可以提出某人有構成重大危險的合理根據，就可對他發出禁制令，没收其槍枝。

羅森還說：「介入行動是否能讓卡西迪走上不會槍殺同事的道路？我們永遠無法得知，因為我們從來沒有收到過應得的訊息。」

羅森表示，檢察官辦公室會持續向國土安全部 要求提供關於卡西迪2016年從菲律賓返美時被拘留的詳細資料。上周，華爾街日報（Wall Street Journal）率先報導，國土安全部的備忘錄記載，卡西迪的行李中有「關於恐怖主義、恐懼與宣言的書籍，還有一本黑色筆記本，裡面寫有很多他如何憎恨VTA的文字」。

羅森說：「我們還在了解海關當時拘留他的原因和發現哪些證據。我想知道，這項訊息為何沒有分享給地方執法單位，還有，海關未來的作法會不會有所不同。我正在等待這些問題的答案。」

聖荷西警方表示，如果聯邦當初有告知他們卡西迪被拘留的消息，調查人員就會進行威脅評估，包括對卡西迪進行背景調查、搜查他是否曾在社群媒體上發出過任何威脅性訊息、是否持有任何註冊槍枝、是否具有使用武器、爆裂物的技能等。

不過，前移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）代理局長桑德維格（John Sandweg）表示，海關官員在拘留可能有致命威脅的公民方面並沒有具體的程序，除非有立即性的威脅。否則，移民局 只會在財政部執法通訊系統（Treasury Enforcement Communications System）中做記錄。